Юные художники Белгородчины: талант, улыбки и долгожданное лето

Фото – архив ВЖС «Надежда России».

Итог этого творческого конкурса, организаторами которого выступило Белгородское отделение Всероссийского женского Союза «Надежда России» при поддержке депутата Государственной Думы (КПРФ) Сергея Гаврилова, превзошел все ожидания. Ведь награждали победителей в одном из самых знаковых мест Белгородской области – Великомихайловском музее Первой конной армии.

Фото – архив ВЖС «Надежда России».

В музее, чья история началась в далеком 1919 году, хранятся свидетельства великих событий прошлого, память о выдающихся деятелях.

Среди них – Семен Михайлович Буденный. Великий советский военный деятель и полководец, один из создателей кавалерии в РСФСР и СССР и один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. Командующий Первой конной армией. Полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали, кавалер восьми орденов Ленина.

Фото – архив ВЖС «Надежда России».

- Для юных белгородцев сегодня очень важно знать истинную историю своей Родины, имена настоящих героев, - говорит депутат Государственной Думы (КПРФ) Сергей Гаврилов. – Выбор места для награждения ребят – не случаен. Погружение в историю своего края, знакомство с людьми, чьи судьбы неразрывно связаны с Белгородчиной, помогает лучше понять, за что сегодня идет борьба на полях специальной военной операции. Подвиги дедов и отцов вдохновляют сегодня новых героев. История неразрывно связывает поколения прошлых лет и нынешнего времени.

Фото – архив ВЖС «Надежда России».

Торжественному награждению победителей конкурса рисунков предшествовало погружению в историю музея Первой конной армии, Ребята знакомились с экспонатами, среди которых есть и абсолютно уникальные. Немалый интерес вызвало вооружение красноармейцев, в частности — пулемет «Максим». Бережно хранит музей личные вещи Семена Буденного, других выдающихся полководцев. Помимо военной истории, школьники познакомились с бытом и традиционными ремеслами Слободы Великомихайловки — кузнечным, гончарным, ткацким, плотницким, сапожным делом.

Фото – архив ВЖС «Надежда России».

И вот – кульминация мероприятия. Торжественное награждение проходило на главной сцене музея Первой конной армии. Ребята-победители конкурса получили дипломы и, конечно, подарки. Их вручала председатель регионального отделения Всероссийского женского Союза «Надежда России» Елена Серенко.

Украсило торжественную церемонию выступление Григория и Анфисы Агейкиных. Волшебные звуки гармони, нежное звучание домры дополнили незабываемую атмосферу праздника.

Фото – архив ВЖС «Надежда России».

- Впереди у ребят – лето, прекрасная пора. Хочется пожалеть всем белгородским детям, чтобы их отдых, несмотря на непростую обстановку в регионе, принес незабываемые впечатления. Чтобы они отдохнули, набрались сил и новых идей для творчества, - пожелал ребятам Сергей Анатольевич.