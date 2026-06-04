Юные художники Белгородчины: талант, улыбки и долгожданное лето

Итог этого творческого конкурса, организаторами которого выступило Белгородское отделение Всероссийского женского Союза «Надежда России» при поддержке депутата Государственной Думы (КПРФ) Сергея Гаврилова, превзошел все ожидания. Ведь награждали победителей в одном из самых знаковых мест Белгородской области – Великомихайловском музее Первой конной армии.
В музее, чья история началась в далеком 1919 году, хранятся свидетельства великих событий прошлого, память о выдающихся деятелях.
Среди них – Семен Михайлович Буденный. Великий советский военный деятель и полководец, один из создателей кавалерии в РСФСР и СССР и один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. Командующий Первой конной армией. Полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали, кавалер восьми орденов Ленина.
- Для юных белгородцев сегодня очень важно знать истинную историю своей Родины, имена настоящих героев, - говорит депутат Государственной Думы (КПРФ) Сергей Гаврилов. – Выбор места для награждения ребят – не случаен. Погружение в историю своего края, знакомство с людьми, чьи судьбы неразрывно связаны с Белгородчиной, помогает лучше понять, за что сегодня идет борьба на полях специальной военной операции. Подвиги дедов и отцов вдохновляют сегодня новых героев. История неразрывно связывает поколения прошлых лет и нынешнего времени.
Торжественному награждению победителей конкурса рисунков предшествовало погружению в историю музея Первой конной армии, Ребята знакомились с экспонатами, среди которых есть и абсолютно уникальные. Немалый интерес вызвало вооружение красноармейцев, в частности — пулемет «Максим». Бережно хранит музей личные вещи Семена Буденного, других выдающихся полководцев. Помимо военной истории, школьники познакомились с бытом и традиционными ремеслами Слободы Великомихайловки — кузнечным, гончарным, ткацким, плотницким, сапожным делом.
И вот – кульминация мероприятия. Торжественное награждение проходило на главной сцене музея Первой конной армии. Ребята-победители конкурса получили дипломы и, конечно, подарки. Их вручала председатель регионального отделения Всероссийского женского Союза «Надежда России» Елена Серенко.
Украсило торжественную церемонию выступление Григория и Анфисы Агейкиных. Волшебные звуки гармони, нежное звучание домры дополнили незабываемую атмосферу праздника.
- Впереди у ребят – лето, прекрасная пора. Хочется пожалеть всем белгородским детям, чтобы их отдых, несмотря на непростую обстановку в регионе, принес незабываемые впечатления. Чтобы они отдохнули, набрались сил и новых идей для творчества, - пожелал ребятам Сергей Анатольевич.