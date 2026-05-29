Еще один мужчина погиб при атаке ВСУ на белгородский поселок Октябрьский

Поселок Октябрьский Белгородского округа подвергся очередной атаке со стороны ВСУ 30 мая. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В результате взрыва беспилотника погиб мужчина.

Напомним, что этой ночью при атаке врага на Октябрьский двое мужчин погибли и двое получили ранения.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 29 мая перехвачены и уничтожены 24 украинских БпЛА самолетного типа над территориями четырех регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.