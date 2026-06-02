Больше 60 населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 62 населенным пунктам в десяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 135 беспилотников и 47 боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

- Противник десять раз применял авиацию и артиллерию, а также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 63 беспилотника сбиты и подавлены, - уточнил врио губернатора региона Александр Шуваев.

О последствиях атаки сообщили в Оперативном штабе области. Так, в Алексеевском округе после сбития БПЛА загорелось здание предприятие. Пожар локализовали.

В Белгороде вчера мужчина, пострадавший при атаке беспилотника на частный дом 31 мая, самостоятельно обратился за помощью в больницу. У него диагностировали акубаротравму. Лечение продолжает амбулаторно.

В Белгородском округе в селе Пушкарное в результате целенаправленного удара дрона погиб мужчина. Еще один мужчина госпитализирован с баротравмой. От удара БПЛА по грузовику на участке автодороги Разумное – Новосадовый ранен мужчина, госпитализация не потребовалась, транспорт поврежден. Еще четверо мужчин получили ранения в селе Новая Деревня при взрыве дрона на автобусной остановке – троих госпитализировали. Еще один мирный житель пострадал на участке автодороги Бессоновка – Солохи при атаке БПЛА по грузовику, пострадавший госпитализирован. Утром в селе Бочковка после удара дрона по частному дому ранен 11-летний мальчик, ребенок госпитализирован. В округе за сутки повреждены несколько грузовиков, две легковушки, два коммерческих объекта, частный дом.

В Борисовском округе повреждены грузовой автомобиль и сооружение на территории предприятия, частный дом.

В Валуйском, Ракитянском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Волоконовском округе повреждены объект торговли и частный дом.

В Грайворонском округе повреждены социальный объект и здание, находящееся на его территории, трактор и частный дом.

В Краснояружском округе повреждены социальный объект, оборудование и одна единица сельхозтехники.

В Шебекинском округе повреждены два грузовых и семь легковых автомобилей, частный дом, коммерческий объект и административное здание на территории коммерческого объекта.