Партия «Новые люди» предложила меры по возвращению психологов в школы Белгородской области

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

К обсуждению присоединились руководители школ, педагоги, родители и сами психологи. Они сошлись во мнении, что сегодня дети остались без профессиональной помощи, а учителя - без поддержки.

- Либо психолога нет вообще, либо нагрузка на существующего специалиста настолько высокая, что он просто не успевает работать со всеми детьми. В итоге школьникам не с кем поделиться своими проблемами, они остаются без присмотра и поддержки, - обрисовала проблему член партии «Новые люди», куратор проекта «SOS-родителю» и команды психологов «Айвори» Ирина Титаренко.

Причина, по которой специалисты не хотят устраиваться в школы, проста. В документах прописаны 28 страниц обязанностей школьного психолога. При этом оклад остаётся на уровне МРОТ.

Один из способов решить проблему - сделать классных руководителей психологами через профессиональную переподготовку. Это решит кадровый голод и улучшит понимание педагогов, как правильно работать с детьми.

Классный руководитель, лауреат «Учитель года» Марина Буковцова поделилась опытом: потеря контакта учителя с классом ведёт к деструктивному поведению детей. Поэтому прозвучало предложение внедрить систему, где классный руководитель не будет вести предметы в своём классе, а сконцентрируется на вопросе взаимоотношений между учителями и учениками.

Ещё одна сторона работы психологов - социально-психологические тестирования, которые часто не несут практической пользы. На круглом столе эксперты предложили сократить количество тестов и проводить их только в том возрасте, когда происходят наиболее существенные изменения. Это 7, 10 и 14 лет. Такой подход позволит поэтапно следить за прогрессом и возможными проблемами. Эти данные затем соберут в портфолио, которое проанализируют специалисты и искусственный интеллект. Итогом станет свод рекомендаций, который поможет школьнику определиться с будущей профессией.

Предложения, прозвучавшие на круглом столе «Новых людей», систематизировали и направили в управление образования, чтобы в будущем внедрить в практику.