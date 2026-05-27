Владимир Сериков избран зампредом Совета законодателей ЦФО

Вчера в Московской области состоялось заседание Совета законодателей Центрального Федерального округа при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Парламентарии обсуждали вопросы демографической и молодёжной политики, укрепления здоровья женщин, поддержки участников СВО и членов их семей.

Кроме того, в повестке — изменение структуры Совета законодателей ЦФО. Новым председателем Совета избран глава Мособлдумы Игорь Брынцалов. Его единственным заместителем стал спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков. Помимо этого, он возглавит рабочую группу по работе с Молодёжными парламентами Центрального Федерального округа.

- Для меня это – новый этап в работе и большая ответственность, - отметил Владимир Сериков. – Будем активнее и плодотворнее трудиться на благо жителей Липецкой области на федеральном уровне.

Напомним, в Совет законодателей ЦФО входят главы региональных парламентов 18 регионов округа, которые представляют интересы около 40 миллионов человек.

Одна из тем повестки заседания касалась поддержки наших военнослужащих и их родственников.

Опытом Липецкой области по этому вопросу на заседании поделился спикер регионального парламента, зампредседателя Совета законодателей ЦФО Владимир Сериков.

– Вопросы поддержки наших военнослужащих находятся в зоне особого внимания всех областных парламентов, – прокомментировал Владимир Сериков. – Вступивший на днях в силу Указ Президента нашей страны регламентирует базовый стандарт мер поддержки защитников. Они все в Липецкой области реализуются. Но помимо действуют еще и дополнительные меры поддержки регионального уровня. Их – порядка 60.

В Липецкой области меры поддержки предоставляются в отношении 12 категорий участников СВО и членов их семей. В том числе помощь получают лица, которые фактически воспитывали и содержали участника СВО не менее пяти лет до его совершеннолетия. А также родители, вне зависимости от того, проживают ли они вместе с участником спецоперации.

Все меры социальной поддержки для родных и близких бойцов действуют ещё один полный календарный год после окончания СВО, как это определено в Указе Президента.

При этом в регионе уже установлено, что для семей погибших героев и бойцов, получивших инвалидность на фронте, все меры поддержки действуют бессрочно.

Одним из эффективных инструментов сопровождения участников СВО и членов их семей в Липецкой области является внедрение института семейных кураторов и подключение каждой семьи к цифровой платформе «Забота».

Также Владимир Сериков доложил о том, что депутаты Липецкого облсовета за 2025 год совершили 22 выезда в зону СВО, ими собрано свыше 1 млрд рублей гумпомощи.

Помимо этого, спикер Липецкого заксобрания рассказал об уникальных для страны парламентских проектах в помощь фронту – «Липецкая промышленность для Победы» и «30 миллионов для Победы». А также поделился опытом проведения Форумов военных волонтёров.

«Липецкая промышленность для Победы» - единственный проект в стране, аккумулирующий на безвозмездной основе возможности производственников, конструкторов, бизнеса, волонтёров и самих военнослужащих. Владимир Сериков инициировал этот проект в год 30-летия Липецкого облсовета. В нём принимают участие 34 предприятия региона, собрано 66 техзаданий, изготовлено свыше 77 тысяч деталей – среди них «кошки» для разминирования, эвакуационные носилки на моноколесе, станки для разрезания маскировочных лент, скорозаряжайки.

Масштабная акция «30 миллионов для Победы» собрала уже более 12 миллионов рублей. Свой вклад внесли 32 компании и более 1100 человек.

Более 20 тысяч неравнодушных жителей Липецкой области объединяет «Форум военных волонтёров». Проведено уже 3 Форума. Липецкий региональный Совет депутатов поддержал учреждение знака «Доброволец Липецкой области» с единовременным вознаграждением в 30 тысяч рублей. Ежегодно им отмечают до 10 жителей региона.