ВСУ выпустили 124 беспилотника по Белгородской области за сутки

В результате атак ВСУ в Малиновке сгорели четыре частных дома

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 41 населенный пункт в восьми муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 124 беспилотника и 19 боеприпасов. Ранена мирная жительница.

- Противник пять раз обстреливал из артиллерии и миномета. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 64 вражеских беспилотника нейтрализованы, - сообщил врио губернатор Александр Шуваев.

В оперативном Штабе Белгородской области сообщили о последствиях нанесенных ударов. Так, в поселке Дубовое Белгородского округа при детонации БПЛА пострадала женщина, после оказанной помощи продолжает амбулаторное лечение. В округе повреждены легковушка и грузовик, два инфраструктурных объекта, частный дом. Кроме того, по уточненной информации, ночью 25 мая в поселке Малиновка от атак дронов сгорели 4 частных дома и крыша еще одного. Также два дома и надворные постройки повреждены.

В Борисовском округе повреждены два автомобиля. В Валуйском и Ракитянском округах обошлось без последствий.

В Волоконовском округе повреждены шесть частных домов, соцобъект, автомобиль, газопровод и ЛЭП. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

В Грайворонском округе повреждены две квартиры в МКД, два частных дома, хозпостройки, административное здание, три автомобиля, социальный и инфраструктурный объекты, корпус сельхозпредприятия.

В Краснояружском округе повреждены два частных дома, соцобъект, надворная постройка, линия электропередачи и автомобиль.

В Шебекинском округе повреждены три легковушки, грузовик, спецтехника, два частных дома. Еще один частный дом сгорел.