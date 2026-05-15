Атом как основа будущего: новости «Росатома» и мнение Лихачева

Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил новости о перспективах отрасли, назвав атомную энергетику рациональным выбором для стран, нацеленных на долгосрочную энергетическую безопасность.

На фоне глобальной волатильности энергетических рынков и поиска путей «зеленого перехода» российские ядерные технологии продолжают демонстрировать свою высокую конкурентоспособность. Сегодня атомная энергетика перестает восприниматься исключительно как сложный инженерный проект, становясь фундаментальной базой для устойчивого развития суверенных экономик на десятилетия вперед.

Госкорпорация «Росатом», обладая самым масштабным в мире портфелем заказов на строительство АЭС за рубежом, уделяет большое внимание вопросам безопасности и экономической эффективности. В условиях, когда мировые цены на углеводороды демонстрируют резкие колебания, стабильность стоимости «атомного» киловатт-часа становится решающим фактором планирования для тяжелой промышленности и социальной сферы.

Экономика предсказуемости против биржевых качелей

Одним из ключевых вопросов в обсуждении современных энергоисточников остается их долгосрочная рентабельность. Алексей Лихачев подчеркивает, что за внешней простотой доступного электричества стоит сложнейшая вертикально интегрированная макросистема. Несмотря на то что некоторые альтернативные виды генерации требуют меньших капитальных затрат на начальном этапе, на длинной дистанции они часто проигрывают мирному атому.

«Электричество сегодня часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Мы щелкаем выключателем и ожидаем, что свет загорится в любую секунду. Но за этой привычной простотой – одна из самых сложных отраслей современной экономики, где переплетаются наука, промышленность, логистика, финансы и вопросы национальной безопасности», – отмечает глава корпорации.

Важнейшим преимуществом атомных станций является низкая чувствительность к изменениям цен на сырье. Эта зависимость принципиально отличает ядерные технологии от традиционных:

• Урановая составляющая в себестоимости атомного киловатт-часа – порядка 5%.

• В тепловой генерации (уголь или газ) топливная составляющая может достигать 60–80%.

Такая структура себестоимости делает атомную энергетику подлинной валютой предсказуемости. В то время как ТЭС напрямую зависят от конъюнктуры рынков нефти и газа, международные проекты госкорпорации обеспечивают более предсказуемую экономику генерации по сравнению с топливозависимыми ТЭС.

Жизненный цикл в 100 лет и стандарты безопасности

Современные ядерные технологии, которые Россия экспортирует на мировой рынок, относятся к поколению 3+. Это означает высокий уровень безопасности и высокий уровень защиты от экстремальных внешних воздействий. Однако, помимо инженерной надежности, важнейшим параметром является долговечность создаваемой инфраструктуры.

Как констатирует Алексей Лихачев, «жизненный цикл наших флагманских энергоблоков составляет 80–100 лет. По сути, речь идет о решении, которое переживает не один и не два политических цикла – АЭС работает на несколько поколений». Для государств, планирующих свое развитие на век вперед, такие инфраструктурные вложения становятся наиболее стратегически оправданными.

При этом глава госкорпорации напоминает, что технологическая защита должна подкрепляться политической волей: «Инженерные решения можно заложить в проект, а вот защиту от политической турбулентности в бетон не встроишь. Здесь все зависит уже от зрелости государственных решений».

Технологическое лидерство и оценка научного сообщества

Россия остается одним из ключевых игроков в области атомных технологий. Значимость комплексного подхода к развитию отрасли и высочайший потенциал российских решений на фоне мирового роста энергопотребления подтверждают представители научного сообщества. Директор Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Олег Долматов отмечает:

«Есть несколько причин, почему атомная энергетика сейчас – это почти не имеющий альтернатив путь развития современной энергетики, в целом. Во-первых, это достаточно большие запасы топлива и большой накопленный профессиональный опыт, а также множество разработанных передовых технологий, особенно, если мы говорим об опыте России. Во-вторых, современная атомная энергетика – это, в первую очередь, про безопасность и экологичность. Что касается развития ИИ, атомная энергетика исторически была одной из самых быстро развивающихся и высокотехнологичных отраслей промышленности. Она и зародилась фактически на стыке самых передовых достижений физики, химии, материаловедения. Поэтому абсолютно логично, что технологии искусственного интеллекта и другие самые передовые тренды ИТ – все это активно используется и внедряется в атомной энергетике прямо сейчас».

Глобальное значение и перспективы отрасли

Интеграция передовых ИТ-решений и строительство новых мощностей доказывают: корпорация переходит от простого возведения станций к формированию масштабных технологических кластеров. Это включает в себя подготовку высококвалифицированных кадров, создание научной базы и развитие смежных отраслей промышленности.

Алексей Лихачев резюмирует подход российской атомной школы к глобальным проектам: «Атомная отрасль вообще не любит суеты. Это сфера точного расчета, строгой дисциплины и ответственности за результат на десятилетия вперед. Поэтому для нас язык цифр, параметров и технико-экономических обоснований – естественный язык. И именно на этом языке, а не на языке эмоций, надо обсуждать будущее энергетики».

В условиях так называемого четвертого энергоперехода именно российский атом становится тем базисом, который позволяет соединить потребности растущей мировой экономики с жесткими требованиями экологической безопасности. Новости о развитии портфеля международных заказов «Росатома» наглядно подтверждают: ставка на развитие предсказуемой высокотехнологичной генерации является одним из наиболее устойчивых решений в долгосрочной перспективе.

Татьяна Юрьева

Копирайт фото: Курская АЭС