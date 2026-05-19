Белгородский боксер Иван Кривцов — призер Первенства России

Фото предоставлено пресс-службой «Мираторга».

Бронза – это только начало

Воспитанник боксерского клуба «Апперкот» из Корочанского района Иван Кривцов завоевал бронзовую медаль Первенства России по боксу среди юниоров 17–18 лет. Турнир прошел в Калининграде с 4 по 13 мая и собрал сильнейших молодых спортсменов со всей страны. По итогам соревнований Иван включен в состав юниорской сборной России и в ближайшее время продолжит выступления на всероссийском уровне.

Иван представлял Белгородскую область в весовой категории до 48 кг. За плечами спортсмена — годы ежедневных тренировок, спаррингов и выездных сборов. Сам боксер отмечает, что важную роль в подготовке сыграли тренеры клуба и поддержка семьи:

— Это первый по-настоящему серьезный для меня турнир такого уровня. Понимаю, что бронза — только начало, впереди еще много работы, — рассказал Иван.

Первенство России — один из ключевых стартов для юниоров: именно здесь молодые спортсмены получают возможность заявить о себе и попасть в национальную сборную. Для белгородской школы бокса успех воспитанника «Апперкота» — это подтверждение того, что в регионе складывается сильная тренерская традиция и устойчивая среда для развития детско-юношеского спорта.

Условия для проявления таланта

Боксерский клуб «Апперкот» развивается в Корочанском районе уже несколько лет и тренирует более ста ребят разных возрастов. Системную помощь клубу оказывает агропромышленный холдинг «Мираторг», предприятия которого работают в районе: при участии компании организуются тренировочные сборы, закупаются экипировка, форма и перчатки, а в конце 2025 года в зале был установлен новый ринг, соответствующий современным требованиям.

— Для нас особенно ценно, что рядом есть партнеры, которые действительно заинтересованы в развитии детского спорта. Мы много лет сотрудничаем с «Мираторгом» и благодарны компании за поддержку клуба и наших ребят. Благодаря такой помощи у детей и подростков из Корочанского района есть возможность тренироваться в хороших условиях, ездить на соревнования и добиваться серьезных результатов, — отметил тренер клуба «Апперкот» Юрий Скрябин.

— Главные герои этой истории — сам Иван, его родители и тренер, которые ежедневно вкладываются в ребят. Наша задача как партнеров клуба — создавать условия, чтобы талантливым спортсменам из района было где тренироваться и расти. Будем и дальше поддерживать детский спорт в территориях, где живут и работают наши сотрудники, — отметили в пресс-службе компании «Мираторг».