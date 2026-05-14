Волонтер из Белгородской области - вновь в числе победителей конкурса Группы НЛМК

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Волонтер Стойленского ГОКа (Группа НЛМК) специалист дирекции горнотранспортного передела комбината Кристина Лихушина во второй раз стала победителем корпоративного конкурса волонтерских проектов #НаВолне. В 2026 году конкурс посвящен социальным инициативам, а грантовую поддержку до 100 тысяч рублей получил ее проект «СОЦветие».

«СОЦветие» — культурно экологический фестиваль, который объединит молодежь вокруг общественно полезных дел и поможет привлечь внимание к ветеранам и пожилым людям.

- Для меня важно, чтобы волонтерство не оставалось разовой акцией. «СОЦветие» — это про живое общение и участие: когда молодежь делает что то полезное вместе, знакомится с людьми старшего поколения и учится уважению, заботе и ответственности, — признается Кристина. — Рада, что проект поддержали — теперь можно переходить от идеи к подготовке фестиваля.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

В прошлом году грант конкурса получил проект Кристины Лихушиной «Экосплав» — серия «субботников на воде», во время которых участники очищали прибрежную зону и акваторию реки Оскол, сплавляясь на байдарках и сап-бордах.

В 2026 году в конкурсе #НаВолне участвовали волонтеры со всех площадок Группы НЛМК — от Екатеринбурга до Старого Оскола. Всего поступило около 40 заявок, и экспертное жюри отобрало 20 проектов для реализации.

Победители получат финансирование на воплощение инициатив, а всем участникам начислят ферумы — корпоративную валюту Группы НЛМК. Реализация проектов запланирована до конца 2026 года при поддержке социального партнёра компании — благотворительного фонда «Милосердие».