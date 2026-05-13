В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения при ударе вражеского беспилотника в Белгородском округе

У погибшего были множественные осколочные ранения. Фото из архива КП

Мужчина, пострадавший при атаке украинского дрона в Белгородском округе днем 13 мая, скончался. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В областной клинической больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона сегодня днем в селе Бессоновка, - говорится в сообщении руководителя региона.

Несмотря на усилия врачей, спасти раненого не удалось, полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, днем 13 мая вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, при этом пострадали двое сотрудников сельхозпредприятия.