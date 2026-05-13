Четверо мирных жителей ранены при ударах беспилотников ВСУ по Белгородской области

Четыре мирных жителя пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородскому округу. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В селе Бессоновка от удара дрона по легковому автомобилю ранены двое сотрудников сельхозпредприятия, - рассказал руководитель региона.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные осколочные ранения головы, шеи, спины и рук. Второй мужчина получил множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки. Пострадавшим оказали помощь в Бессоновской амбулатории. Автомобиль сгорел.

В том же месте другой беспилотник ранил еще одного сотрудника предприятия. В Бессоновской амбулатории ему диагностировали множественные осколочные ранения головы и спины.

В настоящее время все трое пострадавших направлены в областную клиническую больницу.

В поселке Разумное беспилотник ударил по движущемуся автомобилю, водитель получил проникающее ранение живота. Пострадавшему оказывают помощь в городской больнице №2 Белгорода.

В селе Таврово атака беспилотника пришлась по частному дому, загорелась кровля. Пожарным расчетам удалось оперативно ликвидировать возгорание. В поселке Майский и в селе Черемошное при детонации беспилотников повреждения получили две машины. В поселке Октябрьский детонация FPV-дрона произошла на парковке предприятия, повреждены три машины.

