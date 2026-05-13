Стойленский ГОК: ответственное отношение к экологии Белгородчины

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) по итогам 2025 года собрал и передал на переработку свыше 1,7 тысячи тонн вторичных ресурсов — это сопоставимо с загрузкой примерно 70 железнодорожных вагонов или 85 машин по 20 тонн. Системная работа по обращению с отходами — часть экологической политики комбината и ответственное отношение к снижению воздействия на окружающую среду.

На переработку специализированным организациям направили 26 тонн макулатуры, 76 тонн пластика и полипропиленовой тары, более 226 тонн автомобильных шин, около 415 тонн отработанных масел, 4 тонны электронного лома, порядка 20 тонн лома аккумуляторов. На рециклинг также передали 798 тонн деревянной тары, 148 тонн изношенной конвейерной ленты и резинометаллических изделий.

- Передача отходов профильным переработчикам — это ответственная практика: так мы обеспечиваем безопасную утилизацию и возвращаем вторсырье в оборот, — отметил начальник отдела охраны окружающей среды СГОКа Эдуард Тарасов.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Передача таких материалов профессиональным операторам позволяет исключить риск загрязнения почвы, грунтовых вод и атмосферного воздуха, а также поддерживает развитие инфраструктуры рециклинга в регионе — когда отходы одного процесса становятся сырьем для другого.

На комбинате подчеркивают: основа экологического результата — ежедневная дисциплина на местах. Именно сотрудники обеспечивают корректное накопление и раздельный сбор, используют специализированную тару и контейнеры, не допускают смешивания фракций и тем самым сохраняют качество вторсырья, пригодного для переработки.

Кроме того, в прошедшем году на Стойленском ГОКе подвели итоги работы системы внутренних экологических улучшений и наградили самых активных сотрудников, которые внесли и реализовали наибольшее количество экологических инициатив.