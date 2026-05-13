Четверо белгородцев получили ранения в ходе ударов ВСУ по Белгородской области

За минувшие сутки в Белгородской области атакам ВСУ подверглись 19 населенных пунктов. О последствиях ударов рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Грайворонском округе на дороге Грайворон - Илек-Пеньковка беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, пострадал мужчина. Ему оказали помощь в городской больнице №2 и отпустили на амбулаторное лечение.

- В Корочанском округе в районе села Шеино от удара беспилотника по автомобилю ранен мужчина, - рассказал глава Белгородской области.

Пострадавший находится в городской больнице №2 Белгорода. Машина сгорела.

В Краснояружском округе на трассе Отрадовский - Красная Яруга дрон нанес удар по легковому автомобилю, пострадал мужчина. После оказания помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

В Шебекино мужчина пострадал при детонации взрывного устройства, когда ударил по нему молотком. Он был доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

В Белгородском округе беспилотники атаковали село Черемошное, повреждены частный дом и машина, в районе поселка Разумное - ГАЗель, в районе села Севрюково - грузовик, пассажирский автобус и частный дом.

В Борисовском округе в селе Байцуры беспилотники атаковали частный дом, в поселке Борисовка - автомобиль.

В хуторе Леоновка Валуйского округа FPV-дрон повредил социальный объект.

В Волоконовском округе в поселке Пятницкое повреждения получило сельхозпредприятие, в селе Волчья Александровка - машина и административное здание.

В селе Головчино Грайворонского округа дроны атаковали два автомобиля, в селе Новостроевка-Первая загорелось здание предприятия.

В селе Хмелевое Красненского округа беспилотник повредил два частных дома.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал служебный автомобиль и мастерскую на территории сельхозпредприятия.

В Ракитянском округе в селе Илек-Кошары беспилотниками на территории сельхозпредприятия повреждены помещение и два трактора. Утром 13 мая в селе Центральное при сбитии беспилотника получил повреждения легковой автомобиль.

В Шебекинском округе в городе Шебекино беспилотники повредили три квартиры в многоэтажке, частный дом, две ГАЗели и производственное здание предприятия, в хуторе Знаменка - трактор, в селе Новая Таволжанка - три частных дома и три машины, в селе Мешковое - частный дом.