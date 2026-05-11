Три человека пострадали, один погиб в результате ударов ВСУ по Белгородской области

ВСУ атаковали Шебекинский и Борисовский округ.

В Белгородской области при ударах ВСУ один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

- Мужчина, который получил тяжелые ранения 7 мая в селе Вознесеновка при атаке дрона на служебный автомобиль, скончался, - рассказал глава Белгородской области.

За жизнь пострадавшего боролись медики областной клинической больницы, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

В городе Шебекино в результате ударов двух FPV-дронов по территории предприятия ранен мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавший отказался от госпитализации. На месте атаки зафиксированы повреждения двух грузовиков и двух полуприцепов.

Неподалеку от села Зозули Борисовского округа FPV-дрон атаковал служебный микроавтобус. Ранены два человека. Мужчины самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ и были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. У одного из пострадавших минно-взрывная травма, баротравма и сквозное осколочное ранение ноги. У второго - минно-взрывная травма и баротравма. После оказания помощи их отпустили на амбулаторное лечение. Машина средство повреждена.