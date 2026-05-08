Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ на белгородский Хотмыжск

В поселке Хотмыжск Грайворонского округа зафиксирована атака двух украинских беспилотников. Пострадала мирная жительница. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- От детонации одного дрона женщина получила баротравму. Прибывшая на место бригада скорой оказала ей необходимую помощь, - рассказал глава региона.

Женщина отказалась от госпитализации, лечение будет проходить амбулаторно.

В одном частном доме поселка выбиты окна, повреждены забор и машина, в соседнем доме посечен забор.