Два мирных жителя пострадали при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Удары ВСУ пришлись по нескольким муниципалитетам региона.

В Белгородской области ВСУ нанесли удары по нескольким муниципалитетам. Ранены два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

- В селе Новая Нелидовка Белгородского округа в результате атаки беспилотника ранены двое, - отмечает глава Белгородской области.

У женщины диагностированы баротравма и ссадины лица. На скорой помощи ее доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Мужчина в тяжелом состоянии, у него открытые переломы ног. Бригада скорой медицинской помощи везет его в областную клиническую больницу.

В Белгородском округе в селе Никольское в результате детонации беспилотника посечены заборы двух частных домов. В хуторе Церковный дрон атаковал два автомобиля. В районе села Ясные Зори дрон ударил по машине, пробив бак и повредив кузов. В поселке Октябрьский три дрона ударили по двум легковушкам и грузовику.

В поселке Разумное при детонации беспилотника повреждено остекление семи квартир двух многоэтажек, посечен автомобиль. В селе Бессоновка дрон атаковал автомобиль, забор частного дома и остекление дома.

В городе Шебекино беспилотник атаковал рейсовый автобус. В момент атаки в автобусе не было пассажиров, водитель не пострадал. У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов. В селе Новая Таволжанка беспилотник ударил по двум частным домам, выбив окна и повредив кровли и фасады.

В Грайворонском округе в районе села Ивановская Лисица дрон атаковал работающий в поле КамАЗ, повреждены кабина и лобовое стекло. В селе Гора-Подол детонация дрона произошла во дворе частного дома, выбиты окна, повреждены крыша и забор. В селе Новостроевка-Первая беспилотник повредил остекление и фасад социального объекта.

В селе Нечаево Корочанского округа беспилотник атаковал инфраструктурный объект.

В поселке Борисовка детонация дрона произошла на парковке предприятия. Повреждена машина.

В поселке Красная Яруга удар дрона пришелся по ГАЗели.