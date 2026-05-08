11-летняя девочка и трое взрослых пострадали при атаке ВСУ по Белгородской области

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор.

Четыре мирных жителя пострадали от атак ВСУ 8 мая. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор, - уточнил глава региона.

По словам чиновника, мужчина получил ранения плеча и ноги. На «скорой» его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Гора-Подол при ударе дрона по территории частного домовладения пострадали две женщины. Врачи «скорой» диагностировали баротравмы. После оказания помощи женщины отказались от госпитализации.

Тем временем, за медицинской помощью обратилась 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника 7 мая в селе Таврово. Подростка госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

По данным Минобороны РФ, с 0:00 до 7:00 8 мая перехвачены и уничтожены 264 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

