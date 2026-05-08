Семь человек ранены, 13 машин и 12 домов атакованы: 24 населенных пункта Белгородской области получили повреждения после ударов ВСУ

В восьми муниципалитетах Белгородской области 24 населенных пункта получили повреждения после атак ВСУ 7 мая. Об этом в своем канале в МАКСе написал губернатор Вячеслав Гладков.

Со стороны Украины удары нанесли по двум городам, четырем поселкам и 18 селам.

Ранены семь человек. Повреждены 13 машин, 12 домов (два – МКД), шесть грузовиков, пять единиц сельхозтехники, три надворные постройки, два социальных объекта, две единицы техники, помещение сельхозпредприятия, служебный автобус, газовая труба, склад и производственное предприятие.

По данным Минобороны РФ, с 0:00 до 7:00 8 мая перехвачены и уничтожены 264 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина и двое мужчин ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области.