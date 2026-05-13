Парламентарии Белгородчины приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 мая

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Депутаты облдумы вместе с земляками приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Конечно же, наибольшее внимание – тем, кто всеми силами приближал этот великий день. Накануне праздника парламентарии поздравили ветеранов, проживающих в области, поблагодарили за ратный подвиг на полях сражений и самоотверженный труд в послевоенные годы.

Председатель Белгородской облдумы поздравил с наступающим 9 мая и героев сегодняшних дней: Юрий Клепиков навестил бойцов, проходящих лечение в госпитале. В честь праздника вручил военным медикам заслуженные награды, подчеркнув, что, как и в годы ВОВ, они находятся на передовой, проявляют исключительное мужество и профессионализм.

Также Юрий Николаевич передал воинам детские рисунки от коллектива Белгородской областной Думы – такие подарки стали уже доброй традицией.

«Уверен, что искренние послания от юных ребят служат напоминанием нашим защитникам о том, что за их спинами — надежный тыл», - отметил спикер заксобрания области.

Для создания праздничной атмосферы и поднятия боевого духа перед военнослужащими выступили солисты Белгородского института культуры и искусств. Юрий Клепиков выразил отдельную благодарность за организацию концерта руководителю вуза, депутату облдумы седьмого созыва Сергею Курганскому.

А непосредственно праздничное утро на территории всех муниципалитетов области началось с торжественных церемоний возложения цветов к памятникам и мемориалам – парламентарии Белгородчины вместе с земляками почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.