Скончался мужчина, погибший при атаке ВСУ на белгородское село Новую Нелидовку

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа 8 мая дрон ВСУ атаковал легковушку.

Накануне вечером в реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, пострадавший в селе Новая Нелидовка Белгородского округа 8 мая при атаке вражеского дрона на легковушку. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В сегодня, 12 мая, в 3:01 опасность атаки БпЛА объявили в 16 округах нашего региона - Яковлевском, Ивнянском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском, Корочанском, Волоконовском, Валуйском, Вейделевском, Ровеньском, Красногвардейском, Алексеевском, Красненском, Новооскольском, Чернянском и Прохоровском.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 18-летний юноша и три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области.