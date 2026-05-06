Четверо мирных жителей ранены при атаках беспилотников ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали два муниципалитета, ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

- В селе Черемошное Белгородского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы, - рассказал глава Белгородской области.

Пострадавшим оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода, после чего отпустили на амбулаторное лечение. Машина повреждена.

В Шебекино FPV-дрон нанес удар по трактору на территории предприятия, ранен мужчина. На скорой помощи его доставили в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями мягких тканей руки и ноги, а также осколочным ранением грудной клетки.

Кроме того, в Шебекинскую районную больницу самостоятельно обратился мужчина, получивший ранения при атаке дрона в Шебекино 5 мая. У мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги. Белгородец отпущен на амбулаторное лечение.