«Мираторг» на Белгородчине: непрерывный рост и… китайские иероглифы

Оптово-распределительный центр ТК-30 в Корочанском районе – отправная точка доставки продукции в разные страны мира.

Каждого, кто впервые оказывается на территории оптово-распределительного центра ТК-30 в Корочанском районе, озадачивают таблички и указатели на чистейших китайских иероглифах. Неужели на юго-западной границе России работают представители древнейшей восточной цивилизации?

18 вверх и в минус

Сам по себе центр ТК-30, построенный в 2023 году и ориентированный на экспортные поставки, заслуживает отдельного внимания. Небольшую экскурсию нам провела его руководитель Марина Калугина.

- Центр существенно упростил логистику, заменив несколько разрозненных площадок в разных регионах страны, - рассказывает она. - Сейчас большая часть свинины аккумулируется именно у нас. Технологическая цепочка выстроена так, чтобы максимально сохранить свежесть и качество продукции. В шаговой близости - завод первичной переработки, где происходит шоковая заморозка при температуре до минус 36 градусов. Дальше продукция напрямую поступает к нам в центр, где в любой сезон -18 °C. Но ни одно наименование не залеживается, отгрузки идут регулярно, есть даже небольшое ожидание по некоторым позициям.

Объемы и возможности ТК-30 поражают воображение и вызывают уважение.

Центр просто огромный: высота хранения достигает 18 метров в высоту (это примерно как шестиэтажный дом)! Достает оттуда тяжелые паллеты специальная техника, снующая в узких пространствах между рядами. Рядов насчитывается 58, а число паллет - 25 тысяч.

Дальше продукция разъезжается по земле, летит по воздуху или плывет морем в самые разные страны – Китай, Индию, Венесуэлу, Казахстан, Армению, Беларусь и другие.

За Китайской стеной

- Работу центра организует очень большая, профессиональная и слаженная команда из специалистов разных профилей, - рассказывает руководитель. – Это не только менеджеры и логисты «Мираторга» из разных регионов, но и представители ветеринарной службы, Росссельхознадзора, других ведомств. Мне моя сфера деятельности очень нравится технологичностью. Вместе с командой IT-специалистов мы постоянно оптимизируем сбор и обработку данных, а цифровизация помогает совершенствоваться, избегать путаницы и просрочки, что при таких объемах невероятно важно.

С представителями Поднебесной у Марины и ее коллег взаимопонимание налажено.

Интересуемся у нашей героини: откуда таблички на китайском?

- Раньше работа с КНР строилась через крупных оптовиков, но по мере роста ассортимента нам стало выгоднее напрямую сотрудничать с контрагентами, которые сами забирают заказы. Поэтому ежедневно мы принимаем до 10 - 12 рефрижераторов из Китая, многие водители которых не говорят даже на английском. Поначалу было сложно объясняться. Даже в вопросе перекусов, расположения туалетов – а это живые люди, проделавшие невероятный путь в несколько недель за рулем. Поэтому постепенно мы стали осваивать простые фразы на китайском. А когда увидели, какой восторг и по-детски искреннюю радость это вызывает у наших гостей, остановиться уже не смогли.

Позже на территории предприятия повесили таблички-указатели – процесс несложный, но существенно облегчающий жизнь представителям Поднебесной. А для белгородцев погружение в китайский является отличным расширением кругозора и прокачкой мозга, - улыбается Марина.

Ежедневно за продукцией «Мираторга» в регион пребывают десятки машин из Китая.

Шестеро седьмого ждут

Наша героиня попала в компанию в 2009 году, сразу после института. Марина Калугина начинала рядовым контролером качества. Дальше — карьерный лифт без остановок: мастер, руководитель смены, затем предложили заняться складской логистикой. Работала на предприятиях «Мираторга» в соседнем Курске и Санкт-Петербурге. Став многодетной мамой, вернулась в Корочу уже руководителем нового центра Ее муж Денис Калугин – тоже часть «Мираторга», в направлении биобезопасности и контроля качества на мясоперерабатывающем заводе. Там же трудятся родная сестра Марины с супругом: Татьяна и Андрей Мелкумовы. И еще одна пара родственников – Александр и Лариса Еремины.

Есть подозрения, что старшая дочь Калугиных – 22-летняя Алина - тоже со временем найдет свое призвание в агрохолдинге, хотя выбрала профессию биотехнолога и особенно дорожит тишиной и размеренным темпом такой работы. Но уже проходила практику в «Мираторге», так что седьмой участник династии вполне вероятен.