Руководитель проекта «Врач рядом» партии «Новые люди» Иван Березенцев получил благодарность за помощь бойцам СВО

За эту работу руководитель проекта «Врач рядом» Иван Березенцев получил благодарность от командования спецназа «Ахмат». Её передал генерал-лейтенант, Герой России Апти Алаудинов. Он отметил неравнодушие, отзывчивость и профессионализм, проявленные Иваном Березенцевым в условиях СВО.

Благодарность передали во время одного из выездов стоматологов в Борисовку. Там Иван Березенцев принял 10 военных из спецназа «Ахмат». Кому-то он оказал помощь прямо на месте, кого-то проконсультировал и направил на дальнейшее лечение в город.

- Мы оказываем системную помощь участникам специальной военной операции и мирным жителям, которые оказались рядом с зоной конфликта. Запустили проект «Врач рядом», чтобы бойцы могли вовремя получить консультации стоматологов и пройти лечение. Каждый выезд нашей бригады медиков приносит реальные результаты. Мы очень гордимся теми, кто присоединился к проекту и поддерживает участников СВО, - говорит секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Белгородской области Александр Харыбин.

Сейчас Иван Березенцев проводит выезды на внедорожнике, который региональное отделение партии «Новые люди» передало проекту «Врач рядом» несколько месяцев назад. Машина с повышенной проходимостью помогает быстрее добираться до труднодоступных мест и перевозить тяжёлое медицинское оборудование.

Только за март Иван Березенцев совершил три выезда на линию боевого соприкосновения в рамках проекта «Врач рядом» и помог 43 военным. В планах - расширение географии проекта.

Военнослужащие, которым нужна стоматологическая помощь, могут обратиться в приёмную «Новых людей»: в телеграмме @newpeople31 или по номеру телефона +7 (906) 608 02-43. Туда же можно написать или позвонить, если вы хотите поддержать проект материально или сами готовы выезжать с командой как врач-стоматолог.