Женщин и ребенок ранены в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде

На месте атаки повреждены три автомобиля Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Два беспилотника вооруженных сил Украины атаковали Белгород 5 мая. В результате нанесенных ударов ранены два человека, в том числе несовершеннолетний. Подробности случившегося сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После атаки первого беспилотника 11-летний мальчик получил осколочное ранение лица. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. У женщины диагностировали осколочное ранение ноги – пострадавшую доставили во вторую городскую больницу для оказания помощи.

На месте удара БПЛА повреждены три легковых автомобиля.

В результате атаки второго беспилотника поврежден объект инфраструктуры.

На местах происшествий работают оперативные службы. Специалисты уточняют информацию о последствиях.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домовладением в Шебекино. Женщина погибла на месте происшествия от полученных ранений до приезда бригады скорой помощи.

За прошедшие сутки в Белгородской области из-за атак со стороны Украины один человек погиб, еще двенадцать жителей получили различные ранения.