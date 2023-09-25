Белгородские волейболисты вылетели из Кубка столетия

Фото со страницы ВК "Белогорье" в соцсетях.

Вчера, 24 сентября, в Казани финишировал второй тур предварительного этапа Кубка столетия по волейболу среди мужских команд. Наше «Белогорье» встречалось с местным «Зенитом». Для выхода в полуфинал турнира «львам» нужно было побеждать со счетом 3:0 или 3:1. Задача казалась вполне решаемой, тем более на фоне отсутствия мотивации у хозяев площадки, которые досрочно пробились в ТОП-4. Но «Белогорье» в этот раз не смогло порадовать своих почитателей. Татары взяли верх – 25:23, 25:21, 26:24.

Юрий Цепков и Павел Тетюхин набрали по девять очков, восемь на счету Станислава Маслиева, семь забил Иван Подребинкин. «Зениту» 17 очков принес Кирилл Клец, Андрей Сурмачевский отличился 14 раз, Дмитрий Волков заработал десять баллов.

- В какой-то степени сказалось давление результатом, что надо было обязательно выигрывать эту игру. Ребята подустали, так как в не очень хорошей физической форме подошли к турниру. Сделаем выводы по этому поводу, - подвел итог поединку главный тренер белгородского клуба Александр Волковым.

Перед началом тура в Казань прилетел диагональный Мохамед Аль Хачдади. Лучший бомбардир прошлого чемпионата России пока не выглядит столь мощно, как ранее.

- Аль Хачдади пока не готов. Пробуем его, вдруг получится. Ваня Подребинкин немного перегорел в первой партии, поэтому дали возможность поиграть Мохамеду, но на сегодняшний день видно, что он не готов. Он только приехал, практически не стоял в составе, не тренировался. Но сейчас, поскольку не едем на финал Кубка столетия, будет время подрегулировать тренировочный процесс».

Подготовку к играм Кубка России и чемпионата страны «львы» продолжат в Белгороде.

- Отрицательный результат это тоже результат. Нужно делать выводы, работать и двигаться дальше. Это была только первая ступенька перед началом чемпионата. Мы знаем, что мы можем и видим, над чем надо работать.