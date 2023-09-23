В Белгородской области до конца сентября сохранится аномально теплая погода

До конца месяца в Белгородской области сохранится аномально теплая погода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

О том, какая погода ждет белгородцев предстоящей осенью и зимой рассказал дежурный синоптик отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Хатунцев. По словам специалиста, на территории региона до конца сентября сохранятся аномально теплые дни. А вот начало октября может быть дождливым.

По словам белгородского синоптика, нормальная температура для сентября составляет +12..+14 градусов. За 79-летнюю историю наблюдений в Белгородской области это четырнадцатое превышение температурной нормы, которое было зафиксировано в первый осенний месяц.

Так, самым теплым днем оказалась прошедшая среда, 20 сентября. В этот день в регионе синоптики зафиксировали температуру воздуха +25,1 градуса. Однако этот показатель немного не дотянул до рекорда 1994 года, когда днем было +28,1 по Цельсию.

- В настоящий момент говорить о классическом бабьем лете нет смысла, потому что поменялись условия формирования погоды в нашем регионе. Людям заметны эти изменения, температура колеблется в широком диапазоне, и выпадающие осадки чередуются с периодами, когда осадков не наблюдается. Связано это с изменением перемещения больших порций воздуха в Северном полушарии. Другими словами, это называется глобальная циркуляция атмосферы, – отметил Сергей Хатунцев.

Всего же за первый осенний месяц в этом году выпало около половины месячной нормы осадков. И до конца сентября никаких дождей не предвидится. Ближайшее время, когда есть вероятность дождя – начало октября. А если следовать долгосрочным прогнозам, в октябре ожидается количество осадков в пределах нормы и небольшое превышение суточных температур над средними показателями. В ноябре же погода ожидается в пределах нормы.

Рассказал синоптик и о том, какую зиму следует ждать белгородцам в этом году. По словам Хатунцева, есть вероятность обильных снежных осадков и метелей.

- Если говорить о том, какая будет зима, то с учетом изменений в формировании погоды и общей циркуляции атмосферы в Северном полушарии, вызванных влиянием течений в мировом океане вообще и, в частности, холодным перуанским течением в Тихом океане, в зимний период в районе Гренландии на длительный промежуток времени сформируется область высокого давления, а над территорией северной и северо-восточной части Европы сформируется циклон. Это приведет к тому, что зимой температура воздуха будет в пределах нормы, а количество осадков несколько ее превысит, – подчеркнул синоптик.