Шесть приграничных районов Белгородской области попали под обстрел ВСУ 22 сентября

За прошедшие сутки Белгородская область порядка 125 раз подверглась атакам ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки Белгородская область порядка 125 раз подверглась атакам ВСУ. Противник стрелял из минометов, гранатометов и артиллерии, а также совершал атаки при помощи беспилотников. Есть повреждения в двух частных домах, пострадали три легковых автомобиля. Информацию по обстрелам за 22 сентября опубликовал губернатор.

В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено 3 и 6 снарядов соответственно. Без последствий. По хутору Валковский пришлось 4 прилета. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна. Повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена.

В Борисовском районе по окраине села Богун-Городок зафиксировано 13 прилетов. На окраине села Казачье-Рудченское с БПЛА сброшен один боеприпас. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 минометных снарядов и 12 гранатометных выстрелов. Последствий не зафиксировано.

Окраину села Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе противник атаковал с помощью 3 дронов-камикадзе. Пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. По окраине села Смородино выпущено 2 снаряда. Обошлось без последствий. В Антоновке сбит один беспилотник. На окраине Дроновки с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. В поселке Горьковский сбит дрон-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по окраинам Прилесья, Вязового и Репяховки выпущено 7, 5 и 2 снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В Теребрено зафиксировано 6 прилетов. Никто не пострадал. Выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечено 2 автомобиля.

В Шебекинском городском округе по Новой Таволжанке выпущено 14 снарядов, по хутору Балки – 9. Еще 6 снарядов пришлось по поселку Ленинский, по селам Середа и Терезовка – по 7 прилетов. МАПП «Шебекино» – 7 гранатометных выстрелов, по хутору Марьино – 3 артиллерийских снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.