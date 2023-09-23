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Политика23 сентября 2023 10:08

Шесть приграничных районов Белгородской области попали под обстрел ВСУ 22 сентября

Противник стрелял из минометов, артиллерии, гранатометов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За прошедшие сутки Белгородская область порядка 125 раз подверглась атакам ВСУ.

За прошедшие сутки Белгородская область порядка 125 раз подверглась атакам ВСУ.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки Белгородская область порядка 125 раз подверглась атакам ВСУ. Противник стрелял из минометов, гранатометов и артиллерии, а также совершал атаки при помощи беспилотников. Есть повреждения в двух частных домах, пострадали три легковых автомобиля. Информацию по обстрелам за 22 сентября опубликовал губернатор.

В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено 3 и 6 снарядов соответственно. Без последствий. По хутору Валковский пришлось 4 прилета. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна. Повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена.

В Борисовском районе по окраине села Богун-Городок зафиксировано 13 прилетов. На окраине села Казачье-Рудченское с БПЛА сброшен один боеприпас. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 минометных снарядов и 12 гранатометных выстрелов. Последствий не зафиксировано.

Окраину села Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе противник атаковал с помощью 3 дронов-камикадзе. Пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. По окраине села Смородино выпущено 2 снаряда. Обошлось без последствий. В Антоновке сбит один беспилотник. На окраине Дроновки с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. В поселке Горьковский сбит дрон-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по окраинам Прилесья, Вязового и Репяховки выпущено 7, 5 и 2 снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В Теребрено зафиксировано 6 прилетов. Никто не пострадал. Выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечено 2 автомобиля.

В Шебекинском городском округе по Новой Таволжанке выпущено 14 снарядов, по хутору Балки – 9. Еще 6 снарядов пришлось по поселку Ленинский, по селам Середа и Терезовка – по 7 прилетов. МАПП «Шебекино» – 7 гранатометных выстрелов, по хутору Марьино – 3 артиллерийских снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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