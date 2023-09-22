Глава белгородского Минздрава сообщил о семи пострадавших после взрыва в Шебекино

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил о семи пострадавших после взрыва баллона с газом в Шебекино.

Напомним, сегодня утром, 22 сентября, произошло обрушение частного жилого дома. По версии следствия, сотрудники правоохранительных органов на основании судебного решения проводили обыск в частном доме подозреваемого по находящемуся в производстве органов внутренних дел уголовному делу. Предварительно известно, что хозяин домовладения во время обыска открыл вентиль газового баллона и поджег газ. В результате произошел хлопок газовоздушной смеси.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, включая подозреваемого. Белгородский Следком завел на шебекинца уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Также известно, что местного жителя из-под обломков вытащили пострадавшие сотрудники Росгвардии. Они оказали ему первую помощь до приезда скорой.

- Травмы различной степени тяжести получили семь человек: четверым из них госпитализация не потребовалась, им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Еще трое госпитализированы в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа: двое в реанимации, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще один человек находится в отделении, состояние стабильное, вся необходимая помощь оказывается, - рассказал глава регионального Минздрава.