«От руды до проката»: в Белгородской области открывается уникальный турмаршрут

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Компания «Металлоинвест» запускает новый маршрут промышленного туризма, который объединит в себе посещение карьера и производственных площадок Лебединского горно-обогатительного комбината и цехов Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова. В рамках одной экскурсии продолжительностью порядка шести часов туристы смогут проследить весь путь рождения металла – от добычи руды до производства проката.

- Это первый на сегодняшний день в России объединенный маршрут двух предприятий, который позволяет увидеть всю цепочку производства металла за один день, – прокомментировала Наталья Кисельникова, разработчик методологии развития промышленного туризма Агентства стратегических инициатив. – Такой формат не только удобен при планировании поездки, но и позволяет участникам экскурсии лучше понять взаимосвязь технологических процессов, рассмотреть производство как единый организм.

Начальник управления корпоративных мероприятий, специальных проектов и протокольного сопровождения Металлоинвеста Елена Хохрина рассказала, что единый маршрут по двум крупнейшим предприятиям Белгородской области был представлен на недавно прошедшей в Москве международной выставке «ОТДЫХ Leisure-2023» и вызвал немалый интерес у участников мероприятия.

Следуя по маршруту «От руды до проката», туристы посетят выставочный центр «Магниториум» филиала НИТУ МИСИС в городе Губкин. Увидят крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых и узнают, как на Лебединском ГОКе руда превращается в окатыши и горячебрикетированное железо.

В музее ОЭМК экскурсантов познакомят с историей предприятия, а затем они пройдут по электросталеплавильному, сортопрокатному цеху и цеху отделки проката, где посмотрят на выплавку жидкой стали в печах размером с двухэтажный дом и производство проката из стальных заготовок весом до 10 тонн каждая.

Старт программы «От руды до проката» запланирован на 7 октября. Узнать полную информацию о маршрутах на предприятия Металлоинвеста и оставить заявку на групповую или индивидуальную экскурсию можно здесь.