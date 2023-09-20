В Белгороде силовики задержали подозреваемого в поджоге инсталляции «Z»

Белгородские оперативники задержали подозреваемого в поджоге инсталляции «Z». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде сотрудники УМВД России по Белгородской области и УФСБ региона задержали подозреваемого в поджоге инсталляции в виде буквы «Z». Его личность оперативникам удалось установить в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленником оказался 28-летний житель Калининградской области.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в ходе обыска комнаты в общежитии, где поселился калининградец, правоохранители обнаружили предметы, конструктивно схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой. Их изъяли и направили на исследование.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно формулировке - это вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. За такое преступление подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 18 сентября около 00 часов 40 минут в дежурную часть УМВД России по г. Белгороду поступило сообщение о том, что на проспекте Ватутина в областном центре неизвестный поджег инсталляцию в виде буквы «Z». Преступление попало на камеры наблюдения, видеозаписи были переданы в полицию. Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что инсталляция почти не пострадала и ее восстановят в ближайшее время.

Полиция Белгорода устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Правоохранители также проверяют причастность задержанного к совершению других правонарушений на территории Белгородской области.