Гладков: «Мужчина погиб при повторном обстреле белгородской Максимовки со стороны ВСУ»

Один мужчина погиб, еще один получил ранения при обстреле Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины второй раз за стуки обстреляли село Максимовка Шебекинсокго городского округа. При повторной атаке населенного пункта погиб мирный житель. Еще один мужчина получил осколочные ранения.

Губернатор Белгородской области сообщил подробности трагедии. По информации главы региона, погибший мирный житель в момент прилета снаряда проезжал на автомобиле по трассе. Он погиб на месте происшествия от полученных ран. Второй белгородец также ехал по проезжей части в момент обстрела. Он получил серьезные осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего… У пострадавшего осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - написала Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Также в результате обстрела повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.

Как сообщалось ранее, ВСУ обстреляли Максимовку из ствольной артиллерии. Один из снарядов прямым попаданием сильно повредил частный жилой дом – повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Из-за обстрела пострадала хозяйка поврежденного дома. Женщина в момент прилета выходила из дома. ее контузило. Однако пострадавшая категорически отказалась от госпитализации. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона также сообщил, что незначительные повреждения получил второй жилой дом - выбиты окна, посечены фронтоны. Кроме того, без электричества остались три населенных пункта - Поповка, Максимовка и Бершаково.