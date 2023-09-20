Белгородка пострадала при обстреле села Максимовка со стороны ВСУ

Из-за обстрела ВСУ села в Белгородской области пострадала женщина. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под обстрел со стороны Украины попало село Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области. ВСУ атаковали населенный пункт из ствольной артиллерии. Один из снарядов прямым попаданием сильно повредил частный жилой дом – повреждены крыша, фасад, забор и пристройка.

Из-за обстрела пострадала хозяйка поврежденного дома. Женщина в момент прилета выходила из дома. ее контузило. Однако пострадавшая категорически отказалась от госпитализации. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона также сообщил, что незначительные повреждения получил второй жилой дом - выбиты окна, посечены фронтоны. Кроме того, без электричества остались три населенных пункта.

- В результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попадают 3 населенных пункта: села Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время, - заявил губернатор Белгородской области.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 сентября, под обстрел ВСУ также попало село Головчино Грайворонского городского округа. Там никто не пострадал. Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях, одном автомобиле и минитракторе. Также нарушено электроснабжение одного из домовладений. Аварийные и оперативные службы работают на месте, продолжается подомовой обход территории.