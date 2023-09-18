Белгородские металлурги на страже экологии

Фото Валерия Воронова.

На Лебединском горно-обогатительном комбинате Металлоинвеста высажены первые 11 саженцев павловнии – быстрорастущего дерева, способного поглощать углекислый газ в рекордно больших объёмах. Специалисты предприятия оценят приживаемость растений и примут решение о дальнейшем развитии «Кислородной аллеи».

Эти деревья не требуют специального ухода и в условиях средней полосы вырастают по 2-3 метра в год. Быстрый рост и ускоренный метаболизм подразумевают большой объём поглощения углекислого газа. Одно взрослое растение способно переработать до 22 кг СО2 в год, производя при этом 6 кг кислорода. Это рекордный показатель среди всех пород деревьев.

- Поиск и внедрение лучших доступных технологий по снижению воздействия на окружающую среду – один из наших безусловных приоритетов. Этому принципу мы следуем как при модернизации производства и строительстве новых объектов, так и при реализации наших природоохранных мероприятий, – подчеркнул управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.

Директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Лебединского ГОКа Алексей Ушаков отметил уникальные свойства павловнии, за которые это растение называют фабрикой кислорода. Он рассказал, что в планах предприятия превратить пока ещё небольшую аллею в настоящий парк, который будет способен внести значительный позитивный вклад в экологию города и региона.

Специалисты Лебединского ГОКа ежегодно проводят работы по озеленению территории предприятия, участвуют в проектах по увеличению площади зелёных насаждений в Губкине и Белгородской области. Так, в 2019 году на комбинате прошла масштабная акция по высадке более 50 тысяч саженцев растений.

В 2021 году в городе высадили 600 саженцев клёна, берёзы, рябины и яблони в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В этом году травой уже засеяно более 15 гектаров пляжей и откосов дамб хвостохранилища, отвалов рыхлой и скальной вскрыши. Ещё на 26 гектарах осенью высадят акацию.