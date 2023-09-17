26 медалей везут из Хакасии белгородские кикбоксеры

Алексей Потеряхин и его юные чемпионы. Фото из архива Алексея ПОТЕРЯХИНА.

Сегодня, 17 сентября, в Абакане (республика Хакасия) финишировали всероссийские соревнования по кикбоксингу. В нем приняли участие 428 спортсменов из 19 регионов страны. Кикбоксеры из спортивной школы №4 Белгорода 26 раз поднимались на пьедестал почета, завоевав 15 золотых наград.

Больше всех наград (по четыре) выиграли Таисия Шкарпеткина (2011-13 гг. рождения, выступала в весе 47 и 47+ кг) и Маргарита Гаврилова (2008-10 гг. рождения, 50 и 55 кг). У Таи первые места в разделе поинтфайтинг, и вторые – в лайт-контакт. У Риты три золота (два - в поинтфайтинг, одно – в лайт-контакт в весе 50 кг) и серебро (лайт-контакт, 55 кг).

Три медали (все золотые) на счету Давида Едаменко (2008-10 гг. рождения, 37 и 42 кг). Дважды он победил в поинтфайтинг, и один раз – в лайт-контакт (37 кг).

По два первых места заняли - Арсений Железников (28 кг), Александр Григорьев (32 кг) и Михаил Туболец (39 кг). Арсений с Сашей стали лучшими в категории 2011-13 гг. рождения в обоих разделах. А Миша победил среди спортсменов 2014-15 гг. рождения в лайт-контакт (39 и 42 кг). В разделе поинтфайтинг Матвей Кобзев (2011-13 гг. рождения) выиграл золото в все 47 кг и серебро – в весе 47+ кг.

В разделе фулл-контакт Мария Рыжова (2009-10 гг. рождения) стала второй в весе 52 кг.

В разделе лайт-контакт (2014-15 гг. рождения) два серебра завоевал Захар Нежурин (39 кг и 42 кг), у Никиты Жильцова – две бронзы (27 и 30 кг).

Иван Калошин финишировал третьим в поинтфайтинг (2011-13 гг. рождения) в весе 37 кг. Богдан Сорокин в этих же весе и возрастной группе завоевал бронзу в лайт-контакт.

- Александр Григорьев в разделе лайт-контакт три из четырех боёв закончил досрочно и получил специальный приз за лучшую технику - боксёрские перчатки! – сообщил «КП» тренер наших спортсменов Алексей Потеряхин. - Тем временем, Давид Едаменко в финале отправил в тяжелейший нокдаун ударом с разворота соперника из республики Тывы.