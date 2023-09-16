Мужчина пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области

Мужчина получил легкие осколочные ранения. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вечером 16 сентября под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области. В результате атаки противника пострадал один мирный житель. Мужчина получил легкие осколочные ранения. Медики обработали ему раны на месте, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

- Есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий. Также осколками снарядов посекло три машины, две фуры и газель. Оперативные и аварийные службы работают на месте, - написал руководитель области в телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, сегодня ВСУ с помощью дрона-камикадзе также атаковали село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждение получила водонапорная башня.