Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2023 12:45

Белгородэнергосбыт: электронной квитанции – зеленый свет!

Гарантирующий поставщик провел масштабную «Зеленую акцию» для бытовых потребителей электроэнергии
Сотрудники компании напомнили землякам о необходимости беречь природу.

Сотрудники компании напомнили землякам о необходимости беречь природу.

15 сентября сотрудники всех подразделений Белгородэнергосбыта активно агитировали клиентов отказаться от бумажных квитанций в пользу электронной версии документа.

- Компания планирует не только упростить взаимодействие с клиентами и повысить оперативность получения ими счетов на оплату электроэнергии, но и заботится об экологии, поскольку использование электронных документов позволяет значительно снизить потребление бумаги и спасти леса от вырубки, - отметил заместитель генерального директора по клиентскому сервису АО «Белгородэнергосбыт» Иван Кузнецов.

Два года назад Белгородэнергосбыт привлекал внимание к этой проблеме, высаживая зеленые насаждения на территории «Прохоровского центра развития и социализации ребенка» в период проведения акции «Сохрани дерево! Подпишись на электронную квитанцию!». А в ходе «Зеленой акции» сотрудники фронт-офиса компании встречали посетителей в зеленой одежде, напоминая им о необходимости беречь природу.

Для удобства на плакате в клиентском зале расположен QR-код, упрощающий процедуру подписки на электронную квитанцию. Находящиеся в ЦОКе консультанты помогают клиентам принять правильное решение и оказывают им техническую помощь при регистрации.

Пришедшие на мероприятие потребители смогли на месте осуществить регистрацию.

Пришедшие на мероприятие потребители смогли на месте осуществить регистрацию.

Подписавшиеся на электронную квитанцию потребители электроэнергии отмечают сразу несколько преимуществ цифровой версии документа.

Во-первых, электронная квитанция ничем не отличается от бумажной, имеет равную с ней юридическую силу. Только приходит она не в почтовый ящик, а на электронную почту, указанную при регистрации в «Личном кабинете» на сайте белгородэнергосбыт.рф, что намного удобнее для потребителя.

Во-вторых, квитанция доступна для просмотра и оплаты в любое время и в любом месте. Документ содержит ссылку, перейдя по которой, можно сразу произвести оплату. При онлайн-оплате за потребленную электроэнергию клиент получает полноценный кассовый чек, идентичный чеку на бумажном носителе.

В-третьих, электронная квитанция надежна. Она никогда не потеряется. Никто не сможет вытащить ее из почтового ящика у дома или в подъезде, открыть без вашего согласия и узнать персональные данные. Однако с электронной квитанцией легко и просто заботиться о близких - можно получать и оплачивать счета пожилых родителей, дедушек и бабушек.

В ходе акции жители села Красное пообщались с представителями и сбытовой компании, и лесничества.

В ходе акции жители села Красное пообщались с представителями и сбытовой компании, и лесничества.

Важно, что бумажный счет без печати и подписи не является доказательством в суде, в то время как отправителя электронной версии несложно найти и таким образом подтвердить достоверность документа.

Кроме того, электронная квитанция безопасна. Через нее нельзя заразиться вирусом, а для ее оплаты не нужно посещать публичные места. Она оперативна - приходит раньше бумажной версии.

И еще - у вас будет идеальный архив. Все квитанции будут лежать в одном месте в отличие от бумажных носителей, которые по статистике теряются чаще всего. Доступ к электронным документам будет в любой точке мира, где есть интернет.

С каждым годом сторонников электронного документа становится больше. Уже почти 7 000 жильцов многоэтажек и более 11 000 владельцев частных домов перешли на экологичный способ взаимодействия с гарантирующим поставщиком электроэнергии, благодаря чему ежемесячно экономится более 80 килограммов бумаги. Но этого крайне мало, учитывая, что более 90 % бытовых абонентов Белгородской области пока еще являются сторонниками бумажных квитанций.

Шебекинский участок сбытовой компании в день акции выглядел ярко и нарядно.

Шебекинский участок сбытовой компании в день акции выглядел ярко и нарядно.

Гарантирующий поставщик электроэнергии предлагает потребителям сделать небольшой, но важный шаг, который выгоден всем – клиентам, компании и окружающей среде.

Подписаться на электронную квитанцию несложно. Нужно зарегистрироваться в личном кабинете физического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф, указать фамилию, имя, отчество собственника жилья, номер лицевого счета (есть в реквизитах квитанции) и адрес электронной почты. Затем подтвердить электронный адрес – сразу после входа в личный кабинет вы увидите соответствующую кнопку во вкладке «Состояние счета». Далее следует подписаться на рассылку квитанции по электронной почте во вкладке «Настройки».

Переходите на цифру! Это удобно!

И берегите природу!

БИЗНЕС-ПРЕСС