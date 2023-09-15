Белгородэнергосбыт: электронной квитанции – зеленый свет!

Сотрудники компании напомнили землякам о необходимости беречь природу.

15 сентября сотрудники всех подразделений Белгородэнергосбыта активно агитировали клиентов отказаться от бумажных квитанций в пользу электронной версии документа.

- Компания планирует не только упростить взаимодействие с клиентами и повысить оперативность получения ими счетов на оплату электроэнергии, но и заботится об экологии, поскольку использование электронных документов позволяет значительно снизить потребление бумаги и спасти леса от вырубки, - отметил заместитель генерального директора по клиентскому сервису АО «Белгородэнергосбыт» Иван Кузнецов.

Два года назад Белгородэнергосбыт привлекал внимание к этой проблеме, высаживая зеленые насаждения на территории «Прохоровского центра развития и социализации ребенка» в период проведения акции «Сохрани дерево! Подпишись на электронную квитанцию!». А в ходе «Зеленой акции» сотрудники фронт-офиса компании встречали посетителей в зеленой одежде, напоминая им о необходимости беречь природу.

Для удобства на плакате в клиентском зале расположен QR-код, упрощающий процедуру подписки на электронную квитанцию. Находящиеся в ЦОКе консультанты помогают клиентам принять правильное решение и оказывают им техническую помощь при регистрации.

Пришедшие на мероприятие потребители смогли на месте осуществить регистрацию.

Подписавшиеся на электронную квитанцию потребители электроэнергии отмечают сразу несколько преимуществ цифровой версии документа.

Во-первых, электронная квитанция ничем не отличается от бумажной, имеет равную с ней юридическую силу. Только приходит она не в почтовый ящик, а на электронную почту, указанную при регистрации в «Личном кабинете» на сайте белгородэнергосбыт.рф, что намного удобнее для потребителя.

Во-вторых, квитанция доступна для просмотра и оплаты в любое время и в любом месте. Документ содержит ссылку, перейдя по которой, можно сразу произвести оплату. При онлайн-оплате за потребленную электроэнергию клиент получает полноценный кассовый чек, идентичный чеку на бумажном носителе.

В-третьих, электронная квитанция надежна. Она никогда не потеряется. Никто не сможет вытащить ее из почтового ящика у дома или в подъезде, открыть без вашего согласия и узнать персональные данные. Однако с электронной квитанцией легко и просто заботиться о близких - можно получать и оплачивать счета пожилых родителей, дедушек и бабушек.

В ходе акции жители села Красное пообщались с представителями и сбытовой компании, и лесничества.

Важно, что бумажный счет без печати и подписи не является доказательством в суде, в то время как отправителя электронной версии несложно найти и таким образом подтвердить достоверность документа.

Кроме того, электронная квитанция безопасна. Через нее нельзя заразиться вирусом, а для ее оплаты не нужно посещать публичные места. Она оперативна - приходит раньше бумажной версии.

И еще - у вас будет идеальный архив. Все квитанции будут лежать в одном месте в отличие от бумажных носителей, которые по статистике теряются чаще всего. Доступ к электронным документам будет в любой точке мира, где есть интернет.

С каждым годом сторонников электронного документа становится больше. Уже почти 7 000 жильцов многоэтажек и более 11 000 владельцев частных домов перешли на экологичный способ взаимодействия с гарантирующим поставщиком электроэнергии, благодаря чему ежемесячно экономится более 80 килограммов бумаги. Но этого крайне мало, учитывая, что более 90 % бытовых абонентов Белгородской области пока еще являются сторонниками бумажных квитанций.

Шебекинский участок сбытовой компании в день акции выглядел ярко и нарядно.

Гарантирующий поставщик электроэнергии предлагает потребителям сделать небольшой, но важный шаг, который выгоден всем – клиентам, компании и окружающей среде.

Подписаться на электронную квитанцию несложно. Нужно зарегистрироваться в личном кабинете физического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф, указать фамилию, имя, отчество собственника жилья, номер лицевого счета (есть в реквизитах квитанции) и адрес электронной почты. Затем подтвердить электронный адрес – сразу после входа в личный кабинет вы увидите соответствующую кнопку во вкладке «Состояние счета». Далее следует подписаться на рассылку квитанции по электронной почте во вкладке «Настройки».

Переходите на цифру! Это удобно!

И берегите природу!