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Общество13 сентября 2023 7:47

Жители Белгородской области могут заказать доставку рецептурных лекарств

Регион в числе пилотных, где организована онлайн-продажа медпрепаратов по рецепту
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцы могут получать на дом практически любые медикаменты, кроме тех, которые продают по спецрецепту.

Белгородцы могут получать на дом практически любые медикаменты, кроме тех, которые продают по спецрецепту.

Фото: "КП" Архив

Белгородская область вошла в число трех регионов, где можно онлайн заказать лекарственные препараты по рецепту с доставкой на дом. Наряду с Москвой и Московской областью Белгородчина стала участником эксперимента по внедрению онлайн-продажи и доставки лекарств, выписанных по рецепту.

При этом наш регион оказался наиболее подготовленным к нововведению с точки зрения инфраструктуры: электронные рецепты в регионе выписывают с 2019 года во всех государственных поликлиниках. Так, получатели льготных лекарств могут продлить рецепт без посещения врача, а также оформить доставку препаратов прямо к себе домой. Всего в Белгородской области уже выписано около 3 млн электронных рецептов, более 1 млн за последний год выписано с пометкой «Доставка на дом».

Отметим, белгородцы могут получать на дом практически любые медикаменты, кроме тех, которые продают по спецрецепту (содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями).

Как отметили в министерстве цифрового развития региона, механизм такой торговли базируется на электронном рецепте. То есть сначала врач выписывает пациенту электронный рецепт, по которому, в свою очередь, совершается онлайн-покупка. Поэтому дистанционную торговлю ввели сначала в регионах, где медучреждения и аптеки уже подключены к системе.

Сейчас белгородцы могут купить лекарства онлайн с доставкой в «ЕАптеке» или крупной региональной сети «Таблеточка». В процессе подключения находятся и другие аптечные сети.

- Внедрение медицинских сервисов в Белгородской области — одно из самых важных направлений развития, поэтому у нас столько уникальных проектов в этой сфере. Онлайн-продажа рецептурных лекарств повысит их доступность для всех, включая маломобильных граждан, больных с хроническими заболеваниями, людей, проживающих в отдаленных районах, тяжело больных или просто мам, которые ухаживают за больными детьми, и у них нет времени, чтобы отлучиться в аптеку, — отметил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков.

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