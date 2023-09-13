Жители Белгородской области могут заказать доставку рецептурных лекарств

Белгородцы могут получать на дом практически любые медикаменты, кроме тех, которые продают по спецрецепту. Фото: "КП" Архив

Белгородская область вошла в число трех регионов, где можно онлайн заказать лекарственные препараты по рецепту с доставкой на дом. Наряду с Москвой и Московской областью Белгородчина стала участником эксперимента по внедрению онлайн-продажи и доставки лекарств, выписанных по рецепту.

При этом наш регион оказался наиболее подготовленным к нововведению с точки зрения инфраструктуры: электронные рецепты в регионе выписывают с 2019 года во всех государственных поликлиниках. Так, получатели льготных лекарств могут продлить рецепт без посещения врача, а также оформить доставку препаратов прямо к себе домой. Всего в Белгородской области уже выписано около 3 млн электронных рецептов, более 1 млн за последний год выписано с пометкой «Доставка на дом».

Отметим, белгородцы могут получать на дом практически любые медикаменты, кроме тех, которые продают по спецрецепту (содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями).

Как отметили в министерстве цифрового развития региона, механизм такой торговли базируется на электронном рецепте. То есть сначала врач выписывает пациенту электронный рецепт, по которому, в свою очередь, совершается онлайн-покупка. Поэтому дистанционную торговлю ввели сначала в регионах, где медучреждения и аптеки уже подключены к системе.

Сейчас белгородцы могут купить лекарства онлайн с доставкой в «ЕАптеке» или крупной региональной сети «Таблеточка». В процессе подключения находятся и другие аптечные сети.

- Внедрение медицинских сервисов в Белгородской области — одно из самых важных направлений развития, поэтому у нас столько уникальных проектов в этой сфере. Онлайн-продажа рецептурных лекарств повысит их доступность для всех, включая маломобильных граждан, больных с хроническими заболеваниями, людей, проживающих в отдаленных районах, тяжело больных или просто мам, которые ухаживают за больными детьми, и у них нет времени, чтобы отлучиться в аптеку, — отметил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков.