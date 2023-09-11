В Белгороде не состоялись приемки после капремонта в нескольких МКД

Общественные приемки состоялись в 18 домах – собственники 8 из них работы не приняли. Фото: @v_v_demidov.

Мэр областного центра Валентин Демидов проверил, как проходят общественные приемки капремонта многоквартирных домов после нескольких жалоб белгородцев о формальном подходе к этому процессу со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ.

- Выехал на встречи с жителями трех домов. На Попова, 48 и 42, где ремонтировались кровли, приемки по факту не состоялись. Встречи Фонд проводил в будний день в 16:00 и в 16:30. В первом доме собралось три человека, во втором – два. Конечно, так быть не должно. Будут повторные приемки в удобный день и удобное время. Организацию берем на себя, - отметил глава администрации Белгорода.

Также Демидов встретился с жильцами дома на Привольной, 24. Здесь проводился капремонт кровли и системы водоотведения. На встречу, которая проходила уже в 17:00, собралось пару десятков жителей. Работы приняты, однако у жильцов было много претензий к управляющей компании по текущему содержанию дома. По словам собственников, в плохом состоянии подвальные помещения, коммуникации, подъезды, плохо проводится уборка территории и т.д. Позже городские власти проверят, как УК исправит все недочеты.

Отметим, в этом году в Белгороде проходит капремонт 88 многоэтажек. Работы в 34 уже завершены. Общественные приемки состоялись в 18 домах – работы не приняли собственники 8 МКД. Повторные общественные приемки будут назначены после того, как подрядчики устранят замечания.