В Шебекино Белгородской области заново отстраивают дома, разрушенные обстрелами ВСУ

Дома, разрушенные обстрелам, отстраивают заново. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время рабочей поездки в Шебекино белгородский губернатор проверил, как идут строительные работы на сложных объектах – дома были сильно разрушены от массированных обстрелов ВСУ в июне этого года.

Вячеслав Гладков отметил, что, когда впервые был на месте дома №12 по улице Парковой, все выглядело совсем жутко. Сейчас же завершили установку новых стеновых панелей, перегородок и плит перекрытия, поврежденных взрывом снаряда в 5 и 6 подъезде. Подрядчики также выполнили опрессовку, промывку и продувку всех уцелевших трубопроводов 1, 2 и 3 этажей и параллельно произвели лабораторное испытание уцелевшей части системы электроснабжения дома.

На сегодняшний день уже наполовину завершен монтаж стропильных конструкций кровли и строители приступили к монтажу внутренних систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, чтобы постепенно переходить на отделочные работы поврежденных квартир.

- Еще раз повторю: строители молодцы, выполняют свои обязательства. Динамика на объекте хорошая. хочу выразить слова благодарности всем главам, подрядчикам и строителям за то, с каким качеством и какими темпами они восстанавливают наш Шебекинский городской округ. Вижу, что делают все, как для себя, на совесть. И очень скоро все жители смогут вернуться в свои уютные квартиры и, я надеюсь, все будет хорошо! – поделился глава региона.

В многоквартирном доме №3 на улице Парковой руководитель подрядной организации доложил губернатору, что сейчас ведутся работы по заливке 3 этажа и монтажу опалубки перекрытия над 4 этажом.

- Очень рад, что никто не знал про мой приезд, приятно видеть ответственность строителей за порученные работы. Тем более, что переживаний, особенно у жителей этого дома, было много, - отметил Вячеслав Гладков.