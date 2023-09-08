Вячеслав Гладков дал старт проекту «Белгород в цвету-2023»

В областной столице стартовал самый яркий проект этой осени "Белгород в цвету". Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт новому сезону проекта «Белгород в цвету». С каждым годом цветочный праздник удивляет все больше. Локацией в 2023-м выбрали парк Победы и набережную Везелки. А открылось трехдневное мероприятие с ледового шоу – глыбы льда с замороженными в них цветами и ледяной рояль прибыли в областную столицу из Москвы.

Глава региона посетил все площадки проекта и пообщался с каждым создателем. В этом году представлено порядка 80 уникальных садов на тему «Наставничества» от детей, студентов, муниципалитетов Белгородской области и профессиональных дизайнеров и флористов. Часть композиций и арт-объектов останутся в городе и после завершения праздника.

Рояль изо льда стал изюминкой проекта этого года. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вячеслав Гладков отметил, что новая локация проекта позволила воплотить еще более интересные задумки. А образовательная программа мероприятия позволяет наращивать ландшафтное мастерство с малых лет.

- Мы говорим об эмоциональной составляющей, но цель более глубокая. Если мы хотим, чтобы наши города и села были красивыми, то должны вместе в этом участвовать. Если полтора миллиона человек посадят по одному цветочку в год, то каждый год мы будем прирастать. Посмотрите на композиции: с чего мы начинали три года назад и что сейчас. Уровень вовлеченности, компетенции в детских садах и школах – это то, что останется на всю жизнь. Мы ждем отложенный эффект через 20–30 лет. Думаю, в среднесрочной перспективе Белгородская область будет самым цветущим регионом нашей страны, – подчеркнул губернатор.

Тема педагога и наставничества прослеживается в каждом объекте.. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэр Белгорода Валентин Демидов добавил, что этот праздник каждый белгородец создавал для себя. И большое количество счастливых лиц горожан и гостей города говорит само за себя.

- Здесь и многодетные семьи, и детские сады, и деловая программа прекрасна. Каждый найдет локацию по душе: для тех, кто любит танцевать, будет бал цветов, спортсмены побегут на забеге цветов, - сказал Демидов.

Куратор проекта Карина Лазарева поблагодарила команду, готовившую праздник на протяжении нескольких недель, за вовлеченность и сплоченность.

- Детские и студенческие работы потрясают, так же, как и работы ландшафтных дизайнеров. Я очень рада, что нас поддержали коллеги из разных городов и приехали сюда, - отметила Лазарева.

Юные флористы презентовали свои проекты губернатору. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Первый день самого яркого проекта этой осенив Белгороде наполнил город красками, музыкой, улыбками и незабываемыми впечатлениями. Атмосфера всеобщего праздника сплотила белгородцев и гостей города и отвлекла от будничной суеты.

Напомним, проект «Белгород в цвету» продлится в областном центре с 8 по 10 сентября. Гостей праздника ждут дизайнерские сады, мастер-классы, лекции и интерактивная программа. А на обновленной понтонной сцене ежедневно будут выступать творческие коллективы региона и приглашенные звезды.