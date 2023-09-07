Белгородка отдала мошенникам 6,6 млн рублей, продав квартиру и оформив кредиты

Полиция ежедневно предупреждает белгородцев о различных схемах мошенничества. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области мошенники нашли новый способ втереться в доверие к жертве. Аферисты от имени работодателей присылают жителям региона в мессенджерах сообщения с предупреждением, что сейчас с ними свяжется сотрудник правоохранительных органов. При этом злоумышленники подменяют номера телефонов и даже устанавливают на аватарки фотографии реальных людей. Предлоги для звонков из якобы силовых ведомств мошенники выбирают разные. Среди них: работники организации попали в список людей, в отношении которых возможны мошеннические действия; утечка базы данных сотрудников и т.д.

БЕЗ КВАРТИРЫ И С ДОЛГАМИ

Очередной жертвой обмана на днях стала 53-летняя жительница Белгорода. Женщина обратилась в полицию 6 сентября с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что 31 августа с ней в мессенджере связался ее «начальник». Номер абонента был скрыт. Однако аферисту удалось обмануть белгородку, подписав аккаунт именем руководителя организации, в которой она работает, и установив в профиль его фото из открытых источников.

Мошенник от имени работодателя сообщил женщине о якобы произошедшей утечке банковских данных всех сотрудников организации и предупредил, что с ней свяжутся «компетентные люди». Белгородка на протяжении нескольких дней общалась с аферистами, которые представлялись то сотрудниками банков, то правоохранителями. Они уверяли, что неизвестные пытаются оформить на женщину кредиты и списать деньги. Как и водится, чтобы предотвратить несанкционированные транзакции, нужно было срочно перевести все имеющиеся накопления, а после и взятые в кредит под залог автомобиля средства, на «безопасные счета.

Мошенники не остановились и на этом. Получив кругленькую сумму, они сообщили белгородке, что ее квартира выставлена на продажу. По словам заявительницы, ей объяснили, что для аннулирования незаконной сделки необходимо «провести срочный выкуп жилья». Доверчивая женщина обратилась в агентство недвижимости. В итоге она экстренно продала трехкомнатную квартиру за пять миллионов рублей и перечислила деньги на предоставленный мошенниками счет.

Обманутая белгородка поняла, что стала жертвой мошенников, лишь когда все «специалисты» перестали выходить на связь. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что общая сумма причиненного ущерба составила более 6 миллионов 600 тысяч рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере Следственным управлением УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело.

МИЛЛИОНЫ АФЕРИСТАМ

В Белгородской области это не первый подобный случай мошенничества. Так, в августе на уловки аферистов попали еще две жительницы областного центра. Одна из женщин перевела злоумышленникам 900 тысяч рублей, другая – 430 тысяч. С аналогичным заявлением обратилась жительница Старого Оскола. Она лишилась около 1 миллиона 400 тысяч рублей. По словам оскольчанки, изначально она подавала заявку на кредит онлайн, но получила отказ. Тогда, следуя инструкциям мошенников, женщина отправилась в другие банки и, сообщив, что ей нужны деньги на покупку автомобиля для дочери, получила затребованную аферистами сумму.

В марте этого года жительница Валуйского округа, следуя указаниям преступников на протяжении месяца, продала квартиру и в общей сложности перевела мошенникам 2 миллиона 292 тысячи рублей.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают белгородцам, что мошенники могут подделывать номера телефонов, имитируя звонки из различных ведомств и учреждений, а также выдавать себя за кого угодно. Если вам по телефону или в мессенджере сообщили о якобы зафиксированных попытках списания денег со счета, оформления кредита на ваше имя или незаконных сделках по продаже вашего имущества, прервите разговор. Не соглашайтесь выполнять никакие финансовые операции и переводить деньги на незнакомые счета. При поступлении таких звонков незамедлительно обратитесь в банк или полицию, даже если вам настоятельно советуют этого не делать.