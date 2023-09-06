Белгородка может пойти под суд за фиктивную «прописку» пятерых иностранцев

На территории Белгородской области продолжаются рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства и фактов уклонения от воинского учета. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На территории Белгородской области продолжаются рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства и фактов уклонения от воинского учета. Так, сотрудники регионального УМВД во время выезда в Новооскольский городской округ проверили законность пребывания и осуществления трудовой деятельности более сорока иностранных граждан. Иностранцы проживают в общежитиях двух предприятий. В рейдах также приняли участие сотрудники УФСБ России по Белгородской области, силовую поддержку полицейским оказывал ОМОН Росгвардии.

Правоохранители установили, что большинство проверенных иностранцев работают на законных основаниях, имеют патент и состоят на миграционном учете. Однако в одном из общежитий полиция выявила четверых граждан одной из стран Средней Азии. Рабочие не были поставлены на учет в миграционной службе. По данному факту УВМ УМВД региона проводится проверка.

Кроме того, правоохранители проверили место компактного проживания одной из этнических групп в Белгороде. Здесь местная жительница поставила на учет в своем доме пять иностранцев. Полиция выяснила, что фактически по указанному адресу они не проживали. На 34-летнюю хозяйку домовладения завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

Также в ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили четверых представителей этнической группы, являющихся гражданами Российской Федерации, которые своевременно не встали на воинский учет. Их доставили в отдел полиции и впоследствии привлекли к административной ответственности.