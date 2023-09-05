Будущим металлургам вручили именные стипендии Варичева

Стипендия имени Андрея Варичева присуждается талантливой молодежи начиная с 2021 года.

Стипендия в размере 15 тысяч рублей выплачивается ежемесячно в течение 10 месяцев студентам-первокурсникам, которые были зачислены в вуз с наибольшим количеством баллов ЕГЭ. В 2023 году ее будут получать 13 первокурсников из Москвы и филиалов университета, среди которых обладатели аттестатов с отличием, победители и призеры олимпиад и конкурсов, награжденные золотым знаком отличия ГТО.

Данная стипендиальная программа рассчитана на поддержку талантливых первокурсников, поступивших по направлениям «Материаловедение и технологии материалов», «Горное дело», «Металлургия». Она учреждена в 2021 году эндаумент-фондом университета и финансируется благодаря благотворительному участию в жизни вуза компании «Металлоинвест».

- Горно-металлургическая отрасль была, есть и будет основой экономики нашей страны, – отметил в своём приветственном слове генеральный директор холдинга Назим Эфендиев. – Россия обладает крупнейшими запасами полезных ископаемых. Здесь накоплен мощный научный и технический потенциал. Для вас, молодых специалистов, открываются уникальные возможности. Мы ждём вас и рады поддерживать в вашем стремлении к развитию на благо нашей Родины.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова поздравила первокурсников и пожелала им успехов в учёбе. Она отметила, что сегодня прорывные открытия совершаются на стыке различных наук и сфер деятельности. Инновационные решения и цифровые технологии стали неотъемлемой частью даже тех отраслей, которые некогда принято было называть традиционными. Свежий взгляд, новые подходы и неравнодушное, искреннее увлечение профессией – это то, что отличает сегодняшних студентов и то, в чём нуждаются все лидеры отрасли.

Ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова подчеркнула, что горно-металлургический холдинг является одним из ключевых партнеров Университета, с которым вуз связывает длительное плодотворное сотрудничество:

- Совместно мы создаем образовательные программы, ведем научно-исследовательскую деятельность, организуем практики и стажировки для студентов, реализуем социально значимые проекты. Учреждена и стипендия в честь лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники, обладателя звания «Почетный металлург» Андрея Владимировича Варичева.

Кроме того, в 2019 году партнеры открыли лабораторию на базе ОЭМК, запуск которой позволил ускорить процесс разработки новых марок высококачественной стали. В Белгородской области ведется активная совместная работа по созданию и развитию горно-металлургического научно-образовательного кластера. В декабре 2020 года стартовала комплексная программа развития кадрового резерва компании, реализуемая совместно с вузом.