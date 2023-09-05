Белгородский губернатор поздравил жителей с новым региональным праздником

Вячеслав Гладков поздравил жителей с новым региональным праздником - с Днем многодетной семьи. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днем многодетной семьи. Глава региона отметил, что это новый праздник, который решили закрепить в Белгородской области лишь два года назад. И сделали это для того, чтобы пример многодетных семей и «их огромное счастье из множества детей видели все жители региона».

Гладков также рассказал, что число многодетных семей в регионе увеличивается почти на тысячу в год. На сегодняшний день в Белгородской области проживает 17 761 многодетная семья, где воспитывается 58 351 ребенок. В этом году в 1069 белгородских семьях родился третий малыш, в 289 – четвертый, в 113 – пятый. Две семьи пополнились тройнями.

Региональные власти продолжают создавать благоприятные социальные условия – строятся и ремонтируются детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта, жилые объекты. Обустраиваются общественные пространства и зоны отдыха. Кроме того, в области продолжается реализация программы по предоставлению жилья многодетным семьям.

Также вместе с федеральными мерами поддержки, в Белгородской области реализуется комплекс областных инициатив и проектов. В их числе – выплата регионального материнского капитала, ежемесячные выплаты на детей в размере, ежемесячная выплата в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Для многодетных семей региона положена 50% компенсация за коммунальные услуги, первоочередной прием детей в детские сады и льготное питание в школах. А в этом году утвердили еще одну меру поддержки - компенсацию части стоимости образования детей, обучающихся в очной форме на платной основе в областных СПО.

- В День многодетной семьи мы отдаем дань уважения вам, многодетным родителям, за ваше непрерывное стремление к созданию крепкой и гармоничной семьи. Мы признаем и ценим ваши силу и стойкость, мудрость и жизненный опыт, полную самоотдачу. Ваше умение балансировать между семьей, работой и множеством других обязательств является для нас примером. И мы хотим сказать вам, что вы не одни – мы всегда стоим рядом с вами. Крепкого здоровья, счастья, любви и согласия, радостного и звонкого детского смеха! С праздником! – поздравил Вячеслав Гладков.