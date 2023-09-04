Пьяный белгородец подорвался на гранате и сбежал из больницы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Неординарное ЧП произошло вчера, 3 сентября, в приграничном поселке Комсомольский Белгородского района. Местный житель нашел у себя на приусадебном участке гранату. К сожалению, боеприпас сдетонировал в руках мужчины. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего во вторую городскую больницу областного центра с множественными осколочными ранениями. У белгородца повреждены лицо, верхние и нижние конечности. Кроме того, он получил контузию головного мозга.

Однако, видимо, мужчина не посчитал свои травмы достаточно серьезными. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он самостоятельно ушел из больницы.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что сегодня пострадавшего уже на дому осмотрит врачебная бригада.

Отметим, это уже не первый случай подрыва на гранате в Белгородской области. Так, в марте этого года, житель Белгорода, будучи подшофе, по неосторожности привел в действие найденную когда-то гранату. Боеприпас мужчина хранил в своей квартире в многоэтажке. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Сам же белгородец успел укрыться в соседней комнате.

Еще одно ЧП произошло на территории частного дома в Белгороде в апреле 2023-го. Тогда при взрыве гранаты погиб мужчина. Еще два человека – мужчина и женщина - получили ранения. Известно, что жители вели асоциальный образ жизни, а взрывное устройство во двор принес один из них, чтобы таким образом разрешить конфликт.

Читайте также

Белгородец пойдет под суд за хранение боеприпаса в квартире

В Белгороде завели два уголовных дела из-за взрыва гранаты во дворе частного дома (подробности)