В Белгородском полумарафоне приняли участие спортсмены из 21 региона России и Казахстана

В этом году забег был посвящен 80-летнему юбилею Прохоровского танкового сражения. Фото: @v_v_demidov.

Сегодня в областной столице прошел Белгородский полумарафон. Восемь тысяч человек приняли участие в массовом забеге. В числе профессиональных спортсменов и просто любителей бега собрались жители из 21 региона России и Казахстана.

В этом году забег был посвящен 80-летнему юбилею Прохоровского танкового сражения. Спортивный праздник объединил людей, которые любят бег и активный досуг. Вне зависимости от возможностей здоровья, финансового состояния. В легкоатлетическом забеге участвовали люди самых разных возрастов – от четырех до 86 лет. Каждый выбрал свою дистанцию.

- Не первый раз участвую в Белгородском полумарафоне. Это классное спортивное событие и для города, и для региона, и для страны. Я пробежал 10 километров. Было очень круто! Непросто, конечно, но эмоции от участия и преодоления себя перекрывают усталость! – поделился эмоциями мэр Белгорода Валентин Демидов.

В сегодняшнем полумарафоне свои дистанции пробежали и губернаторы Белгородской и Курской областей – Вячеслав Гладков и Роман Старовойт, главы муниципалитетов Белгородчины. Также в забеге приняли участие профессиональные спортсмены: Елена Седова, многократная чемпионка России на 5 и 1 км; Алина Прокопьева, чемпионка России по марафонскому бегу в 2022 и 2023 году; Андрей Лейман, чемпион России по марафонскому бегу в 2021 году; Николай Чавкин, многократный чемпион России; Ринас Ахмадеев, многократный чемпион России, установивший на белгородском полумарафоне в 2022 году рекордное время 1:03:55 на дистанции 21,1 км; Дмитрий Неделин, победитель крупных забегов России, в июле 2023 года показал лучший результат сезона на дистанции 10 км.

Напомним, участники бежали различные дистанции: 1, 5, 10 и 21 км. По пути следования на улицах города их встречали болельщики, волонтеры и музыкальные коллективы. Каждый участник полумарафона получил памятную медаль.