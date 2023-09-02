«Вышел за пиццей»: Гладков сообщил подробности гибели белгородца во время обстрела Уразово

Одного из пострадавших чудом уберегли колонки, стоящие на подоконнике. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области рассказал подробности сегодняшнего обстрела поселка Уразово со стороны ВСУ, где погиб молодой мужчина и еще два человека получили ранения. Вячеслав Гладков побывал на месте ЧП и пообщался с родными скончавшегося белгородца.

Дмитрий в свой выходной пришел в гости к другу. Ребята заказали пиццу. Противник начал обстрел из РСЗО в тот момент, когда молодой человек вышел на улицу за доставкой. Он получил ранения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

Женщина, которая привезла пиццу к дому, получила множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Ее госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь, ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Пострадавший молодой человек сидел за компьютером. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Друг погибшего валуйчанина в момент обстрела находился в доме за компьютером. Его каким-то чудом спасли стоящие на подоконнике две большие колонки. У парня множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. Медики обработали ему раны и отпустили домой на амбулаторное лечение.

- Встретился с семьей погибшего. Выражаю искренние слова соболезнования маме и супруге, родным и близким Дмитрия. Всю необходимую помощь семье окажем, - сказал губернатор Белгородской области.

На этот час оперативные службы зафиксировали разрушения различной степени в 29 частных жилых домовладениях: где-то повредило кровлю, где-то выбило окна и посекло фасады, где-то снесло хозпостройки. Также в результате обстрела со стороны Украины повреждены 4 автомобиля. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, продолжается подомовой обход территории.

В результате обстрела повреждены 29 домов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона также сообщил, что аварийные бригады уже восстановили электро- и газоснабжение поселка, идет восстановление оптоволоконного интернета.

Напомним, сегодня, 2 сентября, под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области. В результате атаки противника погиб один человек. Еще двое получили тяжелые осколочные ранения.

В прошлые выходные ВСУ также обстреляли Уразово. Шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.