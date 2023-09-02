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Происшествия2 сентября 2023 16:00

«Вышел за пиццей»: Гладков сообщил подробности гибели белгородца во время обстрела Уразово

Стали известны подробности атаки ВСУ поселка в Белгородской области
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Одного из пострадавших чудом уберегли колонки, стоящие на подоконнике.

Одного из пострадавших чудом уберегли колонки, стоящие на подоконнике.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области рассказал подробности сегодняшнего обстрела поселка Уразово со стороны ВСУ, где погиб молодой мужчина и еще два человека получили ранения. Вячеслав Гладков побывал на месте ЧП и пообщался с родными скончавшегося белгородца.

Дмитрий в свой выходной пришел в гости к другу. Ребята заказали пиццу. Противник начал обстрел из РСЗО в тот момент, когда молодой человек вышел на улицу за доставкой. Он получил ранения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

Женщина, которая привезла пиццу к дому, получила множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Ее госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь, ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Пострадавший молодой человек сидел за компьютером.

Пострадавший молодой человек сидел за компьютером.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Друг погибшего валуйчанина в момент обстрела находился в доме за компьютером. Его каким-то чудом спасли стоящие на подоконнике две большие колонки. У парня множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. Медики обработали ему раны и отпустили домой на амбулаторное лечение.

- Встретился с семьей погибшего. Выражаю искренние слова соболезнования маме и супруге, родным и близким Дмитрия. Всю необходимую помощь семье окажем, - сказал губернатор Белгородской области.

На этот час оперативные службы зафиксировали разрушения различной степени в 29 частных жилых домовладениях: где-то повредило кровлю, где-то выбило окна и посекло фасады, где-то снесло хозпостройки. Также в результате обстрела со стороны Украины повреждены 4 автомобиля. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, продолжается подомовой обход территории.

В результате обстрела повреждены 29 домов.

В результате обстрела повреждены 29 домов.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона также сообщил, что аварийные бригады уже восстановили электро- и газоснабжение поселка, идет восстановление оптоволоконного интернета.

Напомним, сегодня, 2 сентября, под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области. В результате атаки противника погиб один человек. Еще двое получили тяжелые осколочные ранения.

В прошлые выходные ВСУ также обстреляли Уразово. Шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

ЧППроисшествия: ЧП