Школьники из Старого Оскола 1 сентября записали видеообращение военным

Белгородские школьники 1 сентября обратились к военнослужащим, находящимся в зоне проведения специально военной операции. Фото: скриншот видео

Белгородские школьники 1 сентября обратились к военнослужащим, находящимся в зоне проведения специально военной операции. Ученики школ №30 и 34 из Старого Оскола записали для бойцов видеообращение, в котором поблагодарили солдат за мирное небо, пожелали скорее вернуться домой к родным с победой.

- Уважаемые защитники! Мы хотим выразить вам слова благодарности за мирное небо над головой и за возможность праздновать начало учебного года.

- Желаю нашим военным счастья, здоровья и победы!

- Солдаты, родные, держитесь! Мы с вами! – ребята говорили хором и передавали бойцам свои сердечки.

Дети единогласно желали военным удачи, скорейшего возвращения домой к своим семьям и силы духа.

- Мы гордимся вами! Желаем вернуться домой целыми и невредимыми!

- Уважаемые защитники! Мы от всей души признательны за проявленные вами смелость, храбрость и труд. Желаем вам скорейшего разрешения военного конфликта и мирного неба над головой.

«Старый Оскол с вами! Мы вас ждем!»