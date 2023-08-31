Белгородские синоптики обещают до +31 градуса тепла в День знаний

Первый день осени в Белгородской области обещает быть жарким. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Первый день осени в Белгородской области обещает быть жарким. Лето не хочет отступать, поэтому в День знаний, 1 сентября, температура воздуха в регионе прогреется до +31 градуса.

По прогнозам белгородских синоптиков, в пятницу на территории региона ожидается переменная облачность. Несмотря на теплую погоду, днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем с переходом на западный 8-13 м/с. Ночи же постепенно захватывает осень – температура воздуха составит лишь 11-16 градусов, пока еще со знаком плюс.

В областном центре ночью немного теплее 14-16 градусов, днем столбик термометра поднимется до 29-31 градуса тепла.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендую в жаркую погоду не находиться долго на открытом солнце, по возможности носить легкую одежду из натуральных тканей, надевать головные уборы. Обязательно держите при себе бутылочку с водой.

Главное управление МЧС России по Белгородской области также напоминает жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: прежде чем использовать электрические приборы, проверьте их состояние и работоспособность, одновременно не подключайте к электросети большое количество бытовой техники и не оставляйте ее без присмотра.