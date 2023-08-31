Белгородский губернатор: «Из-за продолжающихся обстрелов в Новой Таволжанке невозможно восстановить дома»

Гладков: "У нас есть несколько улиц, куда мы не можем фактически зайти, потому что обстрелы продолжаются" Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков проверил ход восстановления пострадавших от обстрелов ВСУ домов в Шебекино и Новой Таволжанке. По словам главы региона, в Шебекино уже практически закончили закрывать тепловой контур и приступили к внутренней отделке помещений. С Новой Таволжанкой дела обстоят хуже, пока строители физически не могут зайти на территорию.

- У нас есть несколько улиц, куда мы не можем фактически зайти, потому что обстрелы продолжаются. На данный момент из 158 тысяч квадратных метров кровли в обоих населенных пунктах отремонтировано порядка 125 тысяч квадратных метров. Из 25,5 тысяч квадратных метров оконных блоков заменено около 23 тысяч. Объем работ еще остается большой, хотя на некоторых объектах еще две недели назад мы приступили к ремонту внутренних помещений, - сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор осмотрел несколько проблемных объектов в Шебекино. Так, в многоэтажке №58 на улице Ленина подрядчики начали делать капитальный ремонт здания. Уже выполнен полный демонтаж кровли, вывезено 210 кубических метров мусора. По периметру здания восстановлен армопояс, заменены три плиты перекрытия. Отремонтирован фасад на площади около 520 квадратных метров, заменены более 170 квадратных метров оконных блоков. Четыре комнаты полностью отремонтировали, еще восемь сейчас находятся в работе. В рамках областной программы ремонта бывших общежитий полностью завершить здесь работы планируют в конце 2024 года.

. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Еще один сложный объект – многоквартирный дом №3 на улице Парковой. Строители здесь выполнили демонтаж внутренних и наружных стеновых панелей, а также плит перекрытий с 2 по 5 этаж. Также подрядчики провели монтаж плиты перекрытия над 2 этажом, установили межкомнатные перегородки во 2 и 3 подъездах. Сейчас ведутся работы по заливке 3 этажа и восстановлению дымоходов.

Вячеслав Гладков также отметил, что есть проблема с жильцами, которые находится в отпусках или уехали в другие регионы к родственникам. Отсутствие собственников жилья задерживает восстановительные работы.

- Одно дело, когда мы крышу перекрыли, другое дело, когда заходим с заменой откосов или установкой подоконников, а собственника нет. У нас нет ключей и соответственно возможности зайти, поэтому эти работы задерживаются. И таких примеров достаточно много. Несмотря на все, мы все равно будем с понимаем относиться к этой проблеме и стараться, как и обещали, выполнить работы максимально быстро, - подчеркнул руководитель Белгородской области.

На некоторых объектах в округе, где строители закрыли тепловой контур и завершили внутреннюю отделку, рабочие уже начали восстанавливать хозпостройки. На эти цели подрядчикам выплачивают аванс в размере 49 миллионов рублей.

В Новой Таволжанке глава региона проинспектировал, как ведется строительство полностью разрушенных домов. Так, на одной из улиц строят три дома, в двух работы ведутся, в одном – нет.

- Подрядчик рассказал, что жители требуют сложных дизайнерских решений и улучшенной отделки. Конечно же, мы с уважением относимся ко всем пожеланиям, но у нас нет задачи поиска дорогостоящих решений интерьера. Мы этого не делали и не сможем сделать. Наша задача – восстановить жилье, и мы стараемся это делать качественно. Избыточность в нашей ситуации непозволительна, - заявил Вячеслав Гладков.